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Потребитель

Лучший фастфуд России из Барнаула решил не раздавать бесплатно шаурму

Руководство сети ресторанов быстрого питания «Грильница», признанной в 2019 году Минпромторгом лучшей в своей сфере, отказалось от идеи провести бесплатную дегустацию шаурмы, которая была назначена на 8 мая.

Шаурма
Шаурма
СС0

Как сообщает «Банкфакс», сообщение о том, что «Грильница» будет проводить бесплатную дегустацию шаурмы в своем ресторане на проспекте Красноармейском было опубликовано 7 мая. На акцию обратили внимание местные Telegram-каналы.

Однако уже утром 8 мая никаких упоминаний о дегустации в сообществах сети не осталось.

В пресс-службе городской администрации изданию пояснили, что бесплатная дегустация действительно должна была пройти 8 мая, однако чиновники из барнаульского комитета по развитию предпринимательства связались с представителями сети и объяснили, что проведение подобной массовой акции в период самоизоляции недопустимо.

Открытие 9-го ресторана “Грильницы” в Барнауле.
Открытие 9-го ресторана «Грильницы» в Барнауле.
Анна Зайкова

Представители «Грильницы» согласились и отменили мероприятие, чтобы не привлекать лишнего внимания.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске на открытии магазина одежды 50% скидки на женское белье вызвали небывалый ажиотаж. За столпотворение в период пандемии владельцу торговой точки грозит серьезный штраф.

Сам магазин сейчас закрыт.

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