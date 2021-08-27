Лукашенко представили первый белорусский коньяк

По вкусу он близок к молдавским коньякам, а по цене скоро приблизится к Hennessy, сообщает РИА Новости.

«Не так уж его и много — надо цену поднимать, выводить его в премиальный сегмент и продавать как сувенир для туристов и тех, кто будет куда-то ехать и захочет взять с собой какой-то подарок. Думаю, что мы будем цену все-таки поднимать — выводить его в сегмент Hennessy, Courvoisier и других видов дорогих коньяков», — заявил председатель «Белгоспищепрома» Анатолий Бубен.

Сейчас бутылка в рознице стоит 14−15 белорусских рублей, это около шести долларов, пишет bfm.ru.

Белорусский лидер заявил, что это особый день, так как в Белоруссии начали производить свой коньяк, произведенный из выращенного на юге страны винограда. Он показал коробку и сказал, что этот экземпляр «пойдет в музей».