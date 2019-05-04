Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на май 2019

Лунный календарь стрижек на май 2019: благоприятные дни
Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 6, 13 и 15 мая.
Когда нельзя стричься в мае 2019
По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 19 и 26 мая, пишет mirkosmosa.ru. Это затрагивает не только стрижку волос, но и окрашивание, химическую завивку и другие процедуры.
Лунный календарь стрижек: как это работает
Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Поэтому в некоторые дни от поездки к парикмахеру нужно воздержаться.
Как располагаются фазы луны в мае 2019
- Луна убывает с 1 по 4 мая.
- Новолуние — 5 мая.
- Луна растет с 6 по 18 мая.
- Полнолуние — 19 мая.
- Луна убывает с 20 по 31 мая