Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на май 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода в салон красоты. В мае есть несколько удачных, и совсем неподходящих для изменения прически дней. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в мае 2019.

Лунный календарь стрижек на май 2019: благоприятные дни

Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 6, 13 и 15 мая.

Прическа. Розовые волосы. Стиль СС0

Когда нельзя стричься в мае 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 19 и 26 мая, пишет mirkosmosa.ru. Это затрагивает не только стрижку волос, но и окрашивание, химическую завивку и другие процедуры.

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Поэтому в некоторые дни от поездки к парикмахеру нужно воздержаться.

Девушка. Волосы. Прическа ССО

Как располагаются фазы луны в мае 2019