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7 мая 19°C

Лунный календарь стрижек: благоприятные дни на май 2019

Лунный календарь стрижек помогает определить благоприятные дни для похода в салон красоты. В мае есть несколько удачных, и совсем неподходящих для изменения прически дней. Рассказываем, когда лучше стричься по лунному календарю в мае 2019.

Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
Прическа. Волосы. Кудрявая девушка
СС0

Лунный календарь стрижек на май 2019: благоприятные дни

Удачные дни для изменения прически и ухода за волосами по лунному календарю стрижек — 6, 13 и 15 мая.

Прическа. Розовые волосы. Стиль
Прическа. Розовые волосы. Стиль
СС0

Когда нельзя стричься в мае 2019

По лунному календарю 2019 нежелательно стричься 19 и 26 мая, пишет mirkosmosa.ru. Это затрагивает не только стрижку волос, но и окрашивание, химическую завивку и другие процедуры.

Лунный календарь стрижек: как это работает

Работа всех лунных календарей основывается на мнении, что фазы луны и ее положение в знаках зодиака влияет на различные процессы. В том числе — на рост и состояние волос. Стрижка в определенный лунный день может ускорить рост волос или замедлить. Поэтому в некоторые дни от поездки к парикмахеру нужно воздержаться.

Девушка. Волосы. Прическа
Девушка. Волосы. Прическа
ССО

Как располагаются фазы луны в мае 2019

  • Луна убывает с 1 по 4 мая.
  • Новолуние — 5 мая.
  • Луна растет с 6 по 18 мая.
  • Полнолуние — 19 мая.
  • Луна убывает с 20 по 31 мая
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