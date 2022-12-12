12 декабря
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Потребитель

Любимое россиянами новогоднее блюдо подорожало на 10%

Общая стоимость крабового салата выросла на 10%. К такому выводу пришли специалисты платформы фискальных данных «Такском», сообщает RT.

Крабовый салат
Крабовый салат
Freepic

В целом приготовление крабового салата на четырех человек обойдется семье в 290 рублей. По сравнению с прошлым годом цена этого блюда увеличилась на 10%.

Для расчетов взяли классический рецепт: крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль.

Цены этих продуктов следующие:

  • Крабовые палочки — 122 рубля;
  • Яйца (4 шт.) — 34 рубля,
  • Один огурец — 39,5 рублей;
  • Консервированная кукуруза — 75 рублей;
  • Майонез (100 г) — 19,2 рубля;
  • Соль (чайная ложка) — 32 копейки.

Стоимость продуктов определили на основе анализа более 43 млрд кассовых чеков.

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