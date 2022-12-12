Любимое россиянами новогоднее блюдо подорожало на 10%

В целом приготовление крабового салата на четырех человек обойдется семье в 290 рублей. По сравнению с прошлым годом цена этого блюда увеличилась на 10%.
Для расчетов взяли классический рецепт: крабовые палочки, яйца, огурцы, банка консервированной кукурузы, майонез, соль.
Цены этих продуктов следующие:
- Крабовые палочки — 122 рубля;
- Яйца (4 шт.) — 34 рубля,
- Один огурец — 39,5 рублей;
- Консервированная кукуруза — 75 рублей;
- Майонез (100 г) — 19,2 рубля;
- Соль (чайная ложка) — 32 копейки.
Стоимость продуктов определили на основе анализа более 43 млрд кассовых чеков.
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