Люди и грузы. Как развивалась Алтайская железная дорога в 2021 году

На железную дорогу в Алтайском крае приходится около 97% всего грузооборота. Активно развиваются новые сервисы и услуги. С какими результатами алтайские железнодорожники встречают Новый год, говорим с гостем ИД «Алтапресс», заместителем начальника Западно-Сибирской железной дороги по Алтайскому территориальному управлению Андреем Кульдишовым.

— Андрей Александрович , каким был этот год для алтайских железных дорог , и с какими итогами в области грузовых перевозок вы встречаете новый , 2022-ой?

— Нам выпало трудное время: мы надеялись, что пандемия коронавируса закончится в 2021 году, но этого не произошло. И все же мы эффективно выполняли поставленные задачи. За 11 месяцев текущего года железнодорожники погрузили 7,6 млн тонн грузов. Прирост к прошлому году составил 60 тыс. тонн (0,8%). По итогам 12 месяцев планируем улучшить данные результаты.

Грузов очень много. Первый по объему — кокс, далее — зерновые, бобовые и масленичные культуры, строительные материалы, лес, промышленное сырье. Грузы отправляются в разных направлениях: по городам России и за границу, в Европу и Азию.

Тренды на рынке меняются. Сегодня большая часть грузоперевозок — контейнерные. Если мы слышим в новостях, что есть проблемы на Суэцком канале, то знаем, что через две недели через нашу территорию пойдет огромное количество контейнеров.

Этот тренд вносит определенные сложности в работу железной дороги: появляется больше составов с разными грузами. Это значит, что в погрузке и отправке участвует большее количество людей, нужны дополнительные тяговые подвижные единицы.

Нужна и более сложная маршрутизация. У нас 69 станций, из них 60 — грузоотправительные. И сейчас почти не бывает так, чтобы в составе было 70 вагонов с одним грузом, который идет из точки, А в точку Б без остановок. Например, к вагонам с коксом или пшеницей могут присоединяться контейнеры с продовольствием или платформы с автомобилями.

На Алтае более 200 мелких грузоотправителей, которые могут присоединять по два-три вагона на каждой станции.

— А как дела обстоят с пассажирскими перевозками?

— Из-за коронавирусных ограничений только на Алтае было отменено шесть поездов на Казахстан. Но постепенно мы восстанавливаемся и в этой сфере. За 11 месяцев 2021 года поездами дальнего следования отправлено 480 тыс. пассажиров (на 25,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года) и 7,2 млн пассажиров пригородными поездами (рост 6,2% к прошлому году).

— Какие меры безопасности принимаются на поездах в условиях пандемии?

— Все вагоны обрабатываются специальными средствами перед каждым рейсом. В поездах вместе с кондиционерами работают и рециркуляторы воздуха. Они в обязательном порядке устанавливаются на все новые или прошедшие ремонт вагоны. При этом в скорых пригородных поездах «Калина Красная», «Восток» и «Просторы Алтая» курсируют только новые вагоны с повышенной комфортностью и сервисом.

Кроме того, мы развиваем дистанционные сервисы, чтобы пассажиры не стояли в очередях в кассах: приобретение билетов через сайт, мобильное приложение «РЖД-Пассажирам». Устанавливаем терминалы самообслуживания. С начала года пассажиры дистанционно оформили свыше 146 тыс. билетов, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

— Какие новые возможности появились у алтайских аграриев по доставке своей продукции?

— Как показало время, здесь мы оказались хорошо подготовленными к ковидным ограничениям и без проблем перешли на удаленный режим работы. Для сферы грузоперевозок мы организовали клиентские кабинеты в цифровом пространстве, где заказчик может видеть всю необходимую информацию, спланировать и заявить необходимость на погрузку-разгрузку, заключить договор и поставить подпись.

Кроме того, работает электронная торговая площадка «Грузовые перевозки», запущено мобильное приложение «РЖД. Груз 2.0». Пользоваться ими удобно и экологично.

По Алтайскому краю показатель внедрения электронного документооборота уже составляет 82%.

Аграрная продукция востребована не только во внутригосударственном направлении, но и в международном: активно экспортируется в страны СНГ, Европы, Африки, Азии, в том числе в Китай, Турцию, Египет.

В этом году мы запустили четыре грузовых экспресса со станций в Барнауле и Камне-на-Оби через Забайкальск в КНР. Это поезда, которые следуют до места назначения не больше семи суток. В отличие от обычных «сборных» составов, чье время в пути может растягиваться и на 20 суток. Подвижной состав экспрессов используется качественнее, а плата за него меньше.

Как пример, в мае отправлена первая партия пшеничных отрубей в Турцию по сухопутному транспортному коридору «Баку-Тбилиси-Карс». Проект «кавказского окна в Европу» зарекомендовал себя, как оптимальный альтернативный маршрут морским перевозкам из России в Турцию.

Для наших аграриев это хорошее конкурентное преимущество.

— Назовите событие , которое вы считаете главным в целом в отрасли в 2021 году?

— Строительство БАМа — где-то возрождение старых путей, по которым давно не было движения, но большей частью — возведение новых. Это глобальное вложение человеческих и финансовых ресурсов.

Строительство нужно, потому что подвижного состава и грузов, отправляющихся в сторону Дальнего Востока, становится все больше, но отсутствие необходимой инфраструктуры сдерживает движение: вагоны же, грубо говоря, не обгонишь, нужны новые пути. Задача поставлена президентом России.

Еще два-три года назад рынок тяготел к перевозкам в европейскую часть страны. Теперь, с падением цен на уголь в Европе (а это наш основной груз), он все больше ориентирован на Восток, в том числе, в Японию. Растет товарообмен и с Китаем.

— Какие планы на следующий год?

— Разумеется, мы будем развивать цифровые технологии для того, чтобы ускорять все процессы и модернизировать инфраструктуру.

Кроме того, мы работаем совместно с партнерами по развитию путей необщего пользования. Благодаря этому, уже начали работу новые элеваторы в Заринске, Камне-на-Оби и Ребрихе. Эти предприятия привлекли на железнодорожный транспорт более 150 тыс. тонн зерновых грузов.

Со станции Алтайская в этом году (элеватор здесь 12 лет был закрыт) отправили 600 тонн зерна в Никарагуа. Планируем дальше это направление поддерживать.

Продолжим работу с вокзалами. Недавно реконструировали здания на станциях Усть-Тальменская и Тягун. На 2022 год запланировали проектные работы по Барнаульскому вокзалу, постройка 1915 года должна будет ожить в 2025 году.

В преддверии Нового года хотел бы пожелать всем жителям Алтайского края крепкого здоровья, счастья, успехов и хорошего настроения в 2022 году!