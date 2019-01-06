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Магазины в России массово переписывают цены из-за повышения НДС. Что не подорожает?

В российских магазинах, которые работают 1 января, уже переписали цены из-за вступления в силу закона, который осенью подписал президент Владимир Путин, о повышении НДС с 18% до 20%. Правда, по некоторым товарным позициям будут исключения.

Продукты, покупатель.
Продукты, покупатель.
Анна Зайкова, altapress.ru

После повышения НДС было решено сохранить льготную ставку НДС в 10% для продовольственных товаров первой необходимости. К ним относятся:

  • мясо (кроме бескостного) и курица (кроме окорочков);
  • мороженая рыба (неразделанная);
  • масло, подсолнечное и сливочное;
  • молоко жирностью 2,5−3,2 процента;
  • куриные яйца;
  • сахар-песок и соль;
  • чай (байховый чёрный);
  • пшеничная мука;
  • хлеб и хлебобулочные изделия (из пшеничной, ржаной муки и их смесей);
  • шлифованный рис;
  • гречка-ядрица;
  • пшено;
  • картофель;
  • макаронные изделия;
  • овощи — репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая);
  • Фрукты — только яблоки.
Продукты.
Продукты.
СС0

Изменения также не касаются детских товаров и услуг. Кроме того, нулевые ставки НДС продолжат действовать для большинства бытовых операций и услуг, включая пассажирские перевозки городским общественным транспортом, коммунальные платежи и техосмотр, сообщает Парламентская газета.

Кроме этого на некоторых внутренних межрегиональных воздушных перевозках, в частности в Крым и обратно, было решено сохранить до 1 января 2025 года нулевую ставку НДС.

По всем остальным позициям, ценники уже пересмотрены с 1 января.

Почему подняли НДС?

Минфин России ранее приводил данные о том, что эта мера позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Однако стоит отметить, что сумму этого налога и производители и продавцы закладывают в конечную стоимость продукта, таким образом, фактически налог ложится на плечи конечных потребителей, то есть простых людей.

Напомним, что прошлая ставка НДС 18% действовала в России с 1 января 2004 года.

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