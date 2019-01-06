Магазины в России массово переписывают цены из-за повышения НДС. Что не подорожает?

После повышения НДС было решено сохранить льготную ставку НДС в 10% для продовольственных товаров первой необходимости. К ним относятся:
- мясо (кроме бескостного) и курица (кроме окорочков);
- мороженая рыба (неразделанная);
- масло, подсолнечное и сливочное;
- молоко жирностью 2,5−3,2 процента;
- куриные яйца;
- сахар-песок и соль;
- чай (байховый чёрный);
- пшеничная мука;
- хлеб и хлебобулочные изделия (из пшеничной, ржаной муки и их смесей);
- шлифованный рис;
- гречка-ядрица;
- пшено;
- картофель;
- макаронные изделия;
- овощи — репчатый лук, морковь, белокочанная капуста (свежая);
- Фрукты — только яблоки.
Изменения также не касаются детских товаров и услуг. Кроме того, нулевые ставки НДС продолжат действовать для большинства бытовых операций и услуг, включая пассажирские перевозки городским общественным транспортом, коммунальные платежи и техосмотр, сообщает Парламентская газета.
Кроме этого на некоторых внутренних межрегиональных воздушных перевозках, в частности в Крым и обратно, было решено сохранить до 1 января 2025 года нулевую ставку НДС.
По всем остальным позициям, ценники уже пересмотрены с 1 января.
Почему подняли НДС?
Минфин России ранее приводил данные о том, что эта мера позволит увеличить доходы бюджета на 620 млрд рублей в год. Однако стоит отметить, что сумму этого налога и производители и продавцы закладывают в конечную стоимость продукта, таким образом, фактически налог ложится на плечи конечных потребителей, то есть простых людей.
Напомним, что прошлая ставка НДС 18% действовала в России с 1 января 2004 года.