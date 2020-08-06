Магия Зидана: сможет ли мадридский «Реал» совершить подвиг в ответном матче с «Манчестер Сити»?

В рамках второго поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов уже сложивший чемпионские полномочия в Англии «Манчестер Сити» постарается удержать преимущество, добытое в противостоянии с мадридским «Реалом» еще весной текущего года.

«Манчестер Сити» ( Англия) — «Реал» ( Мадрид , Испания)

1/8 Лиги чемпионов. Ответный поединок. Первый матч: 2−1

7 августа 2020 года. «Этихад Стэдиум» (Манчестер, Англия)

С одной стороны, подопечным Пепа Гвардиолы отчасти не повезло. Все противостояния плей-офф, начиная со стадии четвертьфинала, проходят в один матч. Если бы правило распространялось и на 1/8, то британский клуб уже квалифицировался бы в ?, причем получив в соперники вполне удобный французский «Лион». С другой стороны, «горожанам» предстоит провести еще один поединок в родных стенах, перед собственными болельщиками. Четвертьфиналы и следующие стадии турнира будут сыграны исключительно в Португалии.

Предыдущие встречи

В феврале на «Сантьяго Бернабеу» «Реал» повел в счете благодаря голу Винисиуса, но в итоге уступил 1:2. Кевин де Брейне и сам забил, и помог отличиться Габи Жезусу. То была первая победа «Сити» над «бланкос» в истории официальных матчей этих соперников. Все они сыграли между собой пять поединков, «Реал» выигрывал дважды.

Все очные встречи соперников, несмотря на итоговое преимущество испанцев, всегда тяжело складывались для обеих команд. В сезоне 2015/16, ставшем для «Реала» триумфальным, в противостоянии с «МанСити» «бланкос» не забили ни одного гола. Единственный мяч за два матча провел хавбек «горожан» Фернандо на «Сантьяго Бернабеу», и то был автогол.

Эксперты уже оценили расстановку сил в этом противостоянии. Подготовлены прогнозы на Лигу Чемпионов от экспертов. Обзор на матч «Манчестер Сити» — «Реал» (Мадрид) также представлен: качественный и обоснованный. Ознакомившись с ним можно легко предположить итог предстоящей дуэли.

Путь к матчу

«Манчестер Сити» победой над «Реалом» довел беспроигрышную серию в Лиге чемпионов до восьми матчей, шесть из которых командой были выиграны. На групповом этапе британцы без проблем выиграли группу с «Аталантой», «Шахтером» и загребским «Динамо», пропустив всего 4 гола (один из лучших показателей на турнире).

Мадридский «Реал» тоже не испытал особых проблем на групповой стадии, благо, в соперники попались «Брюгге» и «Галатасарай». Зато испанцы без вопросов выпустили на первое место «ПСЖ», взяв в двух матчах с французами всего одно очко. Также испанская команда умудрилась сыграть с бельгийцами.

Внутренние турниры

Команда Пепа Гвардиолы в нынешнем сезоне ничего не смогла противопоставить «Ливерпулю», уступив чемпионский титул «красным» примерно в середине сезона. Даже когда отставание в очках теоретически еще можно было отыграть, не покидало ощущение, что «Сити» уже не защитить титул.

К тому же, команда неожиданно выбыла из Кубка Англии на стадии полуфинала, зато взяла Кубок английской Лиги. Главным турниром для «горожан» оставалась Лига чемпионов, из которой команда Гвардиолы дважды подряд выбывала на стадии четвертьфинала. Довольно долго ходили слухи о том, что в следующем сезоне начнется двухлетний запрет для «Сити» на участие в еврокубках из-за нарушения финансового фэйр-плей. Это известие деморализовало команду, но заставило ее дополнительно настраиваться на каждый поединок Лиги чемпионов. Недавно появилась новость о снятии запрета благодаря апелляции клуба, так что с плеч футболистов должен спасть дополнительный груз ответственности.

Команда Зинедина Зидана грамотно распорядилась временем во время запрета на проведение футбольных матчей. Футболисты отдохнули, главный тренер выработал беспроигрышную стратегию на остаток сезона. Благодаря этому команда набрала отличный ход, догнала «Барселону» в турнирной таблице Ла Лиги и уже оформила чемпионский титул.

Это не означает, что в стане «бланкос» все идеально. Команда в текущем сезоне не дошла даже до финала Кубка Короля и оказалась на грани вылета из Лиги чемпионов. В «Реале» настало время перемен, и руководство клуба в летнее межсезонье готово расстаться с 12 футболистами. Главной трансферной целью станет приглашение Мбаппе из «ПСЖ», но сейчас такой переход кажется невозможным.

Травмированные и дисквалифицированные

В матче точно не примет участие капитан «Реала» Серхио Рамос, удаленный в конце первого поединка этих соперников. «Сити» не помогут дисквалифицированный Менди и сменивший клуб Сане. По другим игрокам не все так категорично. Ко встрече с англичанами может восстановиться Марсело, пропустивший значительную часть концовки сезона. Тренируется в усиленном режиме и Серхио Агуэро, чье участие в матче достаточно долго оставалось под вопросом.

Обзор матча подготовил Иван Беленцов — эксперт портала «Онлайн Букмекеры».