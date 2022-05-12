12 мая
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Потребитель

«Магнит» начал принимать QR-платежи со смартфонов

В сети магазинов «Магнит» по всей России вновь можно расплачиваться смартфонами.

Магазин "Магнит".
Магазин "Магнит".
altapress.ru

Но уже не через Apple Pay и Google Pay, а при помощи QR-кодов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу компании.

Все транзакции в рамках новой опции будут проводиться через российскую систему быстрых платежей (СБП).

Для расчета с ее помощью посетителю магазина как и прежде нужно предупредить кассира об удобном способе оплаты. Далее, открыв банковское приложение, пользователю нужно будет отсканировать QR-код, проверить сумму платежа и нажать кнопку «Оплатить».

«На фоне ограничения работы платежных сервисов система быстрых платежей для части посетителей „Магнита“ станет комфортным способом оплаты и позволит и дальше совершать покупки с помощью смартфона», — сказал заместитель финансового директора розничной сети Сергей Стафеев.

Пока новой системой можно воспользоваться только на кассе, за которой сидит сотрудник магазина, указывает Газета.Ru. Позже оплата по QR-кодам заработает и на кассах самообслуживания.

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