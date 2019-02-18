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В России впервые за 15 лет сменился лидер продаж косметики

Впервые за 15 лет компания «Л'Этуаль» уступила первое место по продажам косметики и парфюмерии в России. Рейтинг возглавила дрогери-сеть «Магнит Косметик», пишет РБК.

Косметика.
Косметика.
Дмитрий Лямзин

По данным информационно-аналитического агентства INFOLine, розничная сеть «Магнит Косметик» по итогам 2018 года впервые за 15 лет обогнала по выручке многолетнего лидера сегмента — «Л'Этуаль».

Выручка «Магнит Косметик» выросла в прошлом году на 16%, до 91,6 млрд руб., «Л'Этуали» — на 3%, до 82,5 млрд руб. Третье место сохраняет за собой сеть «Рив Гош», чьи продажи увеличились всего на 1%, до 37 млрд руб.

В целом в России продажи косметики, парфюмерии и бытовой химии в специализированной рознице в 2018 году могли вырасти на 10%, до 772,3 млрд руб., прогнозировали ранее аналитики «РБК Исследования рынков».

Что такое дрогери

Дрогери (англ. drogerie) — магазин, ассортимент которого представлен косметикой, бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены, хозтоварами. На Западе в ассортимент дрогери входят также и лекарственные средства — безрецептурные препараты и БАДы.

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