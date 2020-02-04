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«Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» приостановил поставки фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и усложнения логистики, сообщило РИА «Новости».

"Магнит" в ТРЦ "Весна".
"Магнит" в ТРЦ "Весна".
Анна Зайкова, altapress.ru

Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили около 0,9% оборота «Магнита» по итогам 2019 года и около 3% от продаж фруктов и овощей.

«С начала года компания начала импортировать эти товары из других стран — Марокко, Израиля, Турции, а также увеличила закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт», — сказали в компании.

«В настоящее время поставки продукции выполняются стабильно и в необходимом объеме. Изменения в закупках и логистике не окажут заметного влияния на стоимость фруктов и овощей на полке», — подчеркнули в ритейлере.

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