«Магнит» заявил о запуске нового бренда

Розничная сеть «Магнит» объявила о ребрендинге. Ретейлер намерен создать единый бренд для всех магазинов, который объединит их общей программой лояльности и логотипом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Магнита».

По новой концепции, все торговые точки бренда будут оформлены в едином стиле. Для этого изменят начертание фирменного знака «М» и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!».

В настоящее время у «Магнита» есть шесть форматов торговли: магазины «у дома», супермаркеты с широкий ассортиментом продукции,"Магнит-Опт", предназначенный для покупок большими партиями, ультрамалые магазины с популярными товарами, дрогери — магазины с продукцией для красоты и здоровья, а также аптеки.

Обновлять магазины планируют с марта 2019 года.