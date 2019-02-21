Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
21 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

«Магнит» заявил о запуске нового бренда

Розничная сеть «Магнит» объявила о ребрендинге. Ретейлер намерен создать единый бренд для всех магазинов, который объединит их общей программой лояльности и логотипом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу «Магнита».

"Магнит" в ТРЦ "Весна".
"Магнит" в ТРЦ "Весна".
Анна Зайкова, altapress.ru

По новой концепции, все торговые точки бренда будут оформлены в едином стиле. Для этого изменят начертание фирменного знака «М» и объединят слоганом «Давайте дружить семьями!».

В настоящее время у «Магнита» есть шесть форматов торговли: магазины «у дома», супермаркеты с широкий ассортиментом продукции,"Магнит-Опт", предназначенный для покупок большими партиями, ультрамалые магазины с популярными товарами, дрогери — магазины с продукцией для красоты и здоровья, а также аптеки.

Обновлять магазины планируют с марта 2019 года.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость