Маховик цифровизации. Как IT меняет мировую экономику, когда ждать электронные паспорта и почему биометрия неизбежна

Пандемия спровоцировала взрывное развитие IT. Большинство людей, компаний и жизненно важных процессов мигрировали в «цифру». Не удивительно, что информационные технологии крепко вошли в топ наиболее инвестируемых сфер мировой экономики. Дальше будет больше — в этом уверен старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком» Кирилл Меньшов. О том, какие перемены нас ждут в ближайшем будущем и почему люди перестали бояться нашествия роботов, — в материале altapress.ru.

Нейросети и глубокий анализ

Специалисты «Ростелекома» ежегодно изучают общие мегатренды цифровой эры. Аналитики опираются на три источника: количество патентов и научных статей в области информационных технологий, ключевые тренды ближайшей перспективы от главного трендсеттера — консалтингово-информационного агентства Gartner и векторы развития IT-технологий отечественной государственной системы.

Как отметил Кирилл Меньшов, полученный массив данных аналитики «прогоняют» через нейросети:

— С помощью искусственного интеллекта мы ищем общие черты — кластеризуем и «сшиваем» близкие понятия в единые тренды. Далее из них формируем более общие структуры, мегатренды. Все это помогает нам увидеть общую картину развития информационных технологий. Полученные выводы компания использует не только для развития собственного бизнеса. Мы делимся ими со всеми, кто интересуется IT-сферой.

Миграция в «цифру»

Что касается конкретики, то Меньшов в первую очередь отметил стремительный рост инвестиций и расходов в сфере информационных технологий в 2021 году. Маховик цифровизации уже не остановить, и какими бы ни были дополнительные факторы, сильнейший импульс ему придала именно пандемия 2020-го.

Архив компании «Ростелеком»

— Ковид заставил многие организации и обычных людей мигрировать в «цифру», что привлекло денежные вливания. С тех пор мы научились многому, в том числе работать на удаленке и общаться в любимом и одновременно ненавистном Zoom. Мы умеем включать в нем звук и не пускать котов на клавиатуру, — отметил Кирилл Меньшов.

В России полученный импульс оказался настолько сильным, что сдвинул фокус внимания в сторону глобальной цифровизации государства. К слову, отсюда в IT-отрасль тоже потекло немало инвестиций, что вполне логично — подстраиваться под новые условия пришлось не только частным компаниям и рядовым гражданам, но и чиновникам.

— Нравится нам это или нет, но государство стремительно цифровизируется, хотя не всем это легко дается. Приведу пример. Я уже давно оформляю и подаю налоговые декларации удаленно. Но недавно мне пришлось отправиться в ведомство с бумажной версией документа, чтобы мне поставили штамп, так как компания, которая требовала декларацию от меня, не способна работать с налоговой в цифровом режиме. Это я к тому, что все цифровизируется и всем нам придется догонять этот тренд, — подчеркнул эксперт.

Кирилл Меньшов. Архив компании «Ростелеком»

Справка В Европе, США и Китае ежегодно оформляются миллионы патентов в области IT. Публикаций в научных изданиях, в СМИ ничуть не меньше. Примерная цифра варьируется от 5 до 10 млн единиц. Ежегодно наблюдается рост. На общем фоне особо выделяется Китай, где число патентов резко пошло вверх.

Тенденция на ускорение

Мониторинг выявил еще одну важную тенденцию: темп появления технологий ускоряется. При этом они не сменяют друг друга как раньше, а наслаиваются одна на другую, постепенно вытесняя устаревающих конкурентов.

— Некоторые люди до сих пор пользуются эсэмэсками, хотя многие давно перешли на мессенджеры. Мессенджеры не ушли, но уже появился Snapchat. Люди пользуются соцсетями, хотя уже пришел Instagram. Instagram еще популярен, однако мир уже завоевывает Tik-Tok. И все эти технологии существуют одновременно. То же самое происходит и с другими трендами в IT. У них есть история возникновения, роста, хайпа и угасания, когда они постепенно уходят из употребления, — заключил Меньшов.

Жить скромно и меньше работать

Меньшов пояснил: что касается мегатрендов, то это долгосрочная тенденция, которая стабильно развивается на протяжении нескольких лет. К ним относят квантовые вычисления, электронное здравоохранение (E-Health), Интернет вещей, роботизацию, информационную безопасность, Data mining, «облачные» вычисления, blockchain, 5G и т. д.

Так, в текущем году в рамках мегатренда роботизации появилась любопытная тенденция: люди уже не хотят много работать и готовы отказываться от дорогих удовольствий в виде iPone последней модели или отпуска на Карибах в пользу более «дешевой» жизни, для обеспечения которой не нужно много работать.

Работа. Ноутбук. открытые источники в интернете

— Не все люди готовы возвращаться к активной работе после удаленки. И в Западном мире возникла существенная проблема: даже если сотрудники, желающие работать в доковидном режиме, вернутся на свои места, то их не хватит на тот объем работы, который был до этого. Часть просто не вернется, она задауншифтилась. Поэтому возник запрос на гиперавтоматизацию на совершенно новой базе. И теперь люди не боятся, что роботы их заменят, они этого с нетерпением ждут, — пояснил спикер.

Он подчеркнул: тренд обеспечит сокращение рабочей недели до четырех дней, как это было сделано во Франции. В России же пока о такой возможности только ведут дискуссию за дискуссией.

«Умный» искусственный интеллект и мультиопыт

Любопытно, что на этом фоне искусственный интеллект до сих пор остается в топе самых инвестируемых IT-технологий в мире. И речь идет не о базовой версии — кластеризации и обычных нейросетях, обучающихся на основе больших выборок. Сегодня в тренде генеративный искусственный интеллект, способный принимать решения и учиться за гранью заданных алгоритмов.

Кирилл Меньшов. Архив компании «Ростелеком»

— Мир пришел к созданию абсолютно автономных систем, способных обучаться без программирования как такового и умеющих быстро подстраиваться под ситуацию. И это прекрасная возможность значительно продвинуться в автоматизации нового поколения, что открывает широкие возможности в разных областях применения, — отметил старший вице-президент по ИТ «Ростелекома».

Возвращаясь к выводам прошлого года, Меньшов отметил, что ряд основных трендов «перекочевал» в 2022-й. Например, так называемая стратегия общего опыта.

В частности, «Ростелеком» пришел к осознанию, что человек с плохим цифровым опытом вряд ли создаст хороший продукт, будь то технология или приложение. Работа со старыми системами и интерфейсами не добавляет сотрудникам вдохновения на создание чего-то действительно удобного, современного и визуально красивого.

— Сюда же относится мультиопыт. Сегодня клиент, столкнувшийся с какой-то проблемой, как правило, транслирует свой опыт в соцсети, где у него сотни «друзей». Таким образом, даже у тех, кто никогда не встречался, например, с перебоями в работе интернет-провайдера, будет складываться ощущение, что компания работает крайне нестабильно. В связи с этим организациям приходится усиленно пересматривать работу над продуктами и учитывать не только клиентский опыт, но и мультиопыт, который возникает в социальных сетях, — пояснил эксперт.

iPhone SE , соцсети. СС0

Уход от привычных форм работы

Еще одна тенденция, сформировавшаяся в прошлом году, преобразовалась в настоящий вызов для компаний разного уровня. На этот раз речь идет о гибридной модели работы, когда непредсказуемое количество сотрудников остается на удаленке и такое же непредсказуемое число работников возвращается в офис.

И здесь возникает ряд задач, требующих оптимального решения, начиная с организации планерок, где каждый независимо от местоположения может полноценно участвовать в обсуждении, заканчивая бытовыми — предоставлением комфортных мест в офисе на неопределенное число сотрудников, которое постоянно меняется.

— Каждый элемент производственного цикла организации должен быть по-прежнему эффективным. На самом деле это непросто. Работать в двух моделях — это одно, а вот освоить всю палитру — большой вызов, — сказал Кирилл Меньшов.

Основные тенденции 2021- 2022

Архив компании «Ростелеком»

В целом же тренды прошлого года можно разделить на три направления, считает эксперт:

Ориентацию на людей. В направление входит Интернет поведения , стратегия общего опыта , вычисления , повышающие уровень конфиденциальности.

стратегия общего опыта вычисления повышающие уровень конфиденциальности. Независимость от местоположения. Включает распределенное «облако», операции в любом месте , сеть кибербезопасности.

сеть кибербезопасности. Отказоустойчивую реализацию: интеллектуальный составной бизнес , разработка ИИ-технологий , гиперавтоматизация.

В 2022-м эти направления преобразовались, создав еще более сложные задачи по цифровизации для бизнеса и государственных структур.

Ускорение роста IT-трендов, о котором спикер сказал в самом начале, стоит в числе первых. Далее идут: формирование изменений и доверие к технологиям.

И если изменения сводятся к набору технологических решений для масштабирования и цифровизации компаний и организаций, то тренды «доверия» позволяют делать это максимально безопасно.

Эффект достигается за счет использования «облачных» платформ, сети кибербезопасности, конфиденциальных решений и так называемой «ткани данных» (цельной архитектуры управления информацией с полным и гибким доступом для работы с ней). Причем, именно эти тренды, по мнению экспертов «Ростелекома», имеют наибольший потенциал в обозримом будущем среди общего потока тенденций.

Архив компании «Ростелеком»

Цифровые паспорта и биометрия

В завершение разбора технологических трендов текущего года Кирилл Меньшов рассказал о «цифровых» изменениях, которые ждут россиян в ближайшей перспективе на государственном уровне.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в нашей стране планируется постепенно ввести электронные паспорта, создать условия для расширения списка дистанционных услуг, включая медицинские, обеспечить социально значимые объекты беспроводной связью, усилить контроль обработки и доступа к большим пользовательским данным, включая соцсети, открыть лидирующие исследовательские центры сквозных цифровых технологий, создать бесплатные образовательные онлайн-сервисы и т. д.

Не за горами и сбор биометрических данных. Эксперт подчеркнул, как бы люди ни относились к данному процессу, его не миновать. Тем более, многие уже не раз сталкивались со сбором биометрии в банках, когда при открытии счета или выдаче кредита сотрудник финансовой организации делает еще фото клиента. Так на территории всей страны уже были собраны десятки миллионов единиц биометрических данных.