Одно из преимуществ использования профессионального пылеуловителя — это его автоматическая активация при включении инструмента. Пылесос запускается автоматически, едва улавливает электрический ток в инструменте, подсоединённом к нему проводом. К сожалению, такая система несёт ряд ограничений по нескольким фронтам. Чтобы победить эту проблему с помощью современных технологий, появилась Makita AWS — беспроводная система автозапуска.

Беспроводная автоматическая активация

При использовании беспроводного инструмента отсутствует подключение к пылеуловителю как к источнику энергии. Нет кабеля, по которому идёт электрический ток через разъём для подключения инструмента. Пылеуловитель понятия не имеет, нужно ли ему включаться и когда это делать.

Технология AWS гениально проста. Макита встраивает чип Bluetooth в инструмент и в пылеуловитель. Стоит только наладить между ними связь, как инструмент будет посылать сигнал включения в пылесос при каждом нажатии кнопки запуска. Отключите инструмент — и пылеуловитель выключится с пятисекундной задержкой, необходимой для прочистки шланга. К одному пылеуловителю или пылесосу можно подключить целых десять инструментов, поддерживающих технологию AWS (беспроводная система автозапуска).

Makita AWS ( беспроводная система автозапуска). Фото предоставлено рекламодателем.

На конференции STAFDA (Specialty Tools & Fasteners Distributors Association — Ассоциация дистрибьюторов специальных инструментов и крепежных изделий) в 2017 году мы впервые увидели Makita AWS на её презентации. С тех пор система активно применяется в пылеуловителях, пылесосах, торцовочных пилах, перфораторах и многих других инструментах.

Инструменты остаются подключены друг к другу и готовы к новой активации даже во время простоя. Это избавляет от необходимости долго и муторно переподключать их каждый раз, когда хочется снова взяться за работу.

Беспроводной адаптер Makita AWS

Makita AWS ( беспроводная система автозапуска). Фото предоставлено рекламодателем.

Новый универсальный адаптер Makita AWS способен подключать проводные пылесосы, имеющие опцию активации при включении инструмента, к инструментам AWS — даже если пылесос не произведён брендом Makita. В набор включён и чип, который можно встроить в инструмент.

Достаточно просто подключить беспроводной адаптер Makita AWS в разъём для инструмента в пылесосе от любого производителя. Устройство гарантирует совместимость почти любого проводного пылесоса с инструментами Makita AWS.

Инструменты на платформе LXT ( 18 и 36 В) с поддержкой Макита AWS

Makita выпускает множество инструментов с поддержкой системы AWS (беспроводная система автозапуска), но немногие из них по-настоящему выделяются. Чем больше продукции бренда оказывается на рынке, тем сильнее раскрывается полезность технологии AWS. Инструменты для обработки камня, бетона и дерева составляют большую часть этой продукции:

Торцовочная пила XSL04ZU;

Погружная пила XPS02ZU;

Аккумуляторный перфоратор XRH07PTU;

Бесщёточный аккумуляторный перфоратор XRH10PTW;

Бесщёточный аккумуляторный перфоратор XRH11Z;

Бесщёточный аккумуляторный перфоратор XRH12TW с пылеуловителем;

Шлифмашина угловая с ползунковым переключателем XAG17ZU;

Сухой пылеуловитель на 2.1 галлона XCV08Z с фильтром HEPA ( англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц);

англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц); Сухой/влажный пылеуловитель на 11 галлонов VC4210L с фильтром HEPA ( англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц);

англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц); Ранцевый пылесос на ½ галлона XCV10ZX;

Бесщёточный пылеуловитель на 2.1 галлона XCV16ZX с фильтром HEPA ( англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц).

Makita AWS привносит особенно полезные технологии наравне с подключением традиционных проводных инструментов к пылесосам и пылеуловителям.

Подождите , это ещё не всё!

Makita AWS ( беспроводная система автозапуска). Фото предоставлено рекламодателем.

Заметили кое-что в списке инструментов, поддерживающих технологию AWS. Проводные версии этих инструментов работают от тока 9−15А. С такими инструментами не используешь пылеуловитель в качестве источника питания: мощности в цепи просто не хватит, чтобы питать и то, и другое.

Даже если подключить шлифовальный станок на 9А к пылеуловителю, придётся слишком сильно убавить мощность всасывания, в результате чего становится невозможным соответствие требованиям Управления по охране труда при обработке бетона. Поэтому Makita AWS решает не только проблему автозапуска беспроводных инструментов, но и вопрос запуска инструментов большой мощности!

Инструменты Makita на платформе XGT ( 40 В) с поддержкой AWS

Не ограничиваясь линейкой LXT с инструментами на 18 и 36 В, Макита встраивает технологию AWS в отдельные инструменты XGT на 40 В. Не будем мучить вас долгим списком: упомянем только, что есть ряд инструментов компании, пользующихся большим спросом, — в том числе бесщёточный аккумуляторный перфоратор GRH06PM 80V XGT AVT.

Итог

Решение проблемы автоматической активации при использовании беспроводного инструмента — только первая ступень всего великолепия беспроводной системы автозапуска Макита. Она также позволяет работать с инструментами, которые требуют большой мощности, и при этом всё ещё пользоваться автозапуском. И пусть пока что в системе есть только четыре инструмента — это только начало развития умных инструментов от бренда Makita.

Источник: rotor-tools.ru