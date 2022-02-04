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Makita AWS — беспроводная система автозапуска

Одно из преимуществ использования профессионального пылеуловителя — это его автоматическая активация при включении инструмента. Пылесос запускается автоматически, едва улавливает электрический ток в инструменте, подсоединённом к нему проводом. К сожалению, такая система несёт ряд ограничений по нескольким фронтам. Чтобы победить эту проблему с помощью современных технологий, появилась Makita AWS — беспроводная система автозапуска.

Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Фото предоставлено рекламодателем.

Беспроводная автоматическая активация

При использовании беспроводного инструмента отсутствует подключение к пылеуловителю как к источнику энергии. Нет кабеля, по которому идёт электрический ток через разъём для подключения инструмента. Пылеуловитель понятия не имеет, нужно ли ему включаться и когда это делать.

Технология AWS гениально проста. Макита встраивает чип Bluetooth в инструмент и в пылеуловитель. Стоит только наладить между ними связь, как инструмент будет посылать сигнал включения в пылесос при каждом нажатии кнопки запуска. Отключите инструмент — и пылеуловитель выключится с пятисекундной задержкой, необходимой для прочистки шланга. К одному пылеуловителю или пылесосу можно подключить целых десять инструментов, поддерживающих технологию AWS (беспроводная система автозапуска).

Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Фото предоставлено рекламодателем.

На конференции STAFDA (Specialty Tools & Fasteners Distributors Association — Ассоциация дистрибьюторов специальных инструментов и крепежных изделий) в 2017 году мы впервые увидели Makita AWS на её презентации. С тех пор система активно применяется в пылеуловителях, пылесосах, торцовочных пилах, перфораторах и многих других инструментах.

Инструменты остаются подключены друг к другу и готовы к новой активации даже во время простоя. Это избавляет от необходимости долго и муторно переподключать их каждый раз, когда хочется снова взяться за работу.

Беспроводной адаптер Makita AWS

Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Фото предоставлено рекламодателем.

Новый универсальный адаптер Makita AWS способен подключать проводные пылесосы, имеющие опцию активации при включении инструмента, к инструментам AWS — даже если пылесос не произведён брендом Makita. В набор включён и чип, который можно встроить в инструмент.

Достаточно просто подключить беспроводной адаптер Makita AWS в разъём для инструмента в пылесосе от любого производителя. Устройство гарантирует совместимость почти любого проводного пылесоса с инструментами Makita AWS.

Инструменты на платформе LXT (18 и 36 В) с поддержкой Макита AWS

Makita выпускает множество инструментов с поддержкой системы AWS (беспроводная система автозапуска), но немногие из них по-настоящему выделяются. Чем больше продукции бренда оказывается на рынке, тем сильнее раскрывается полезность технологии AWS. Инструменты для обработки камня, бетона и дерева составляют большую часть этой продукции:

  • Торцовочная пила XSL04ZU;
  • Погружная пила XPS02ZU;
  • Аккумуляторный перфоратор XRH07PTU;
  • Бесщёточный аккумуляторный перфоратор XRH10PTW;
  • Бесщёточный аккумуляторный перфоратор XRH11Z;
  • Бесщёточный аккумуляторный перфоратор XRH12TW с пылеуловителем;
  • Шлифмашина угловая с ползунковым переключателем XAG17ZU;
  • Сухой пылеуловитель на 2.1 галлона XCV08Z с фильтром HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц);
  • Сухой/влажный пылеуловитель на 11 галлонов VC4210L с фильтром HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц);
  • Ранцевый пылесос на ½ галлона XCV10ZX;
  • Бесщёточный пылеуловитель на 2.1 галлона XCV16ZX с фильтром HEPA (англ. High Efficiency Particulate Air или High Efficiency Particulate Arrestance — высокоэффективное удержание частиц).

Makita AWS привносит особенно полезные технологии наравне с подключением традиционных проводных инструментов к пылесосам и пылеуловителям.

Подождите, это ещё не всё!

Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Makita AWS (беспроводная система автозапуска).
Фото предоставлено рекламодателем.

Заметили кое-что в списке инструментов, поддерживающих технологию AWS. Проводные версии этих инструментов работают от тока 9−15А. С такими инструментами не используешь пылеуловитель в качестве источника питания: мощности в цепи просто не хватит, чтобы питать и то, и другое.

Даже если подключить шлифовальный станок на 9А к пылеуловителю, придётся слишком сильно убавить мощность всасывания, в результате чего становится невозможным соответствие требованиям Управления по охране труда при обработке бетона. Поэтому Makita AWS решает не только проблему автозапуска беспроводных инструментов, но и вопрос запуска инструментов большой мощности!

Инструменты Makita на платформе XGT (40 В) с поддержкой AWS

Не ограничиваясь линейкой LXT с инструментами на 18 и 36 В, Макита встраивает технологию AWS в отдельные инструменты XGT на 40 В. Не будем мучить вас долгим списком: упомянем только, что есть ряд инструментов компании, пользующихся большим спросом, — в том числе бесщёточный аккумуляторный перфоратор GRH06PM 80V XGT AVT.

Итог

Решение проблемы автоматической активации при использовании беспроводного инструмента — только первая ступень всего великолепия беспроводной системы автозапуска Макита. Она также позволяет работать с инструментами, которые требуют большой мощности, и при этом всё ещё пользоваться автозапуском. И пусть пока что в системе есть только четыре инструмента — это только начало развития умных инструментов от бренда Makita.

Источник: rotor-tools.ru

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