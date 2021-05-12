Makita представила новый 18-вольтовый смазочный пистолет

Нагнетатель смазки достигает максимального рабочего давления в 680 атмосфер, при сохранении расхода в 0,29 л/мин. Таким образом, новый инструмент умеет дозировать количество смазки даже под высоким давлением, находя применение в самых сложных задачах.

Спроектированный с упором на эффективность и производительность, новый DGP180 получил функцию автоматического контроля давления, определяющую давление в системе и снижающей расход смазочных материалов, по мере ее заполнения. Для большего контроля пистолет оборудован регулятором скорости подачи смазки, распределяющей материал в зависимости от задач и требований. Для доступа к труднодоступным местам и креплениям пистолет оборудован 1,2 метровым гибким шлангом подачи смазки и ярким светодиодом, для освещения рабочей зоны.

Использование инновационных литий-ионных аккумуляторов Makita LXT привело к тому, что шприц для смазки способен работать с 410 граммовыми сменными картриджами или заправочным 455 граммовым баллоном. Между тем, дополнительная мощность помогает использовать инструмент результативно и повышать производительность. Зарядка аккумулятора емкостью 5 Ач занимает всего 45 минут.

Смазочный пистолет Makita DGP180 18V LXT. Источник: makita tool.

Кроме высокой производительности инструмент может похвастаться эргономичной прорезиненной ручкой, подходящей для долгого и комфортного использования. Плечевой ремень помогает в транспортировке смазочного пистолета по рабочей площадке, а также может быть использован при высотных работах.

Говоря о новом инструменте менеджер по маркетингу Makita UK Кевин Брэнниган заявил следующее:

— Мы рады представить вам наш новый смазочный пистолет Makita DGP180, входящий в растущий ассортимент линейки аккумуляторных инструментов LXT. DGP180 идеально подходит для тех, кто обслуживает сельскохозяйственную технику, работает в автомобилестроении и на фермерских хозяйствах, помогая эффективно перемещаться и смазывать большие машины и оборудование, без необходимости подключения проводом к электросети.

Новый смазочный пистолет Макита DGP180 18V LXT попадает в «дорожную карту» новых инструментов LXT и XGT, которые будут выпущены в этом году, включая недавно анонсированную аккумуляторную циркулярную пилу и сабельную пилу 40V Max XGT.

Источник: makita tool.