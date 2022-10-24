Максим Курбангалеев: «Санкции в финансовой сфере. Как не попасть в черный список»

В последние годы рынок криптовалюты переживает новый этап своего развития: регуляторы вместе с правоохранительными органами проводят тщательные проверки компаний и владельцев криптовалюты в целом, ограничивая их деятельность санкциями. 21 сентября 2021 стало известно, что эта участь постигла компанию SUEX — криптообменник, зарегистрированный в Чехии и имеющий офисы в Москве и Санкт-Петербурге.

По сообщению Минфина США, компания «облегчала финансовые транзакции для операторов программ-вымогателей», что и стало причиной внесения ее в санкционный список. Как сейчас работает санкционная механика, и что делать бизнесу, чтобы не попасть в подобные ситуации, рассказал финансовый эксперт Максимом Курбангалеев.

Максим Курбангалеев: «Как компании попадают под санкции?»

До недавнего времени криптовалютный рынок считался одним из самых лояльных в плане регулирования и контроля. Технология блокчейна, при которой все действия с конкретной единицей криптовалюты записываются в блоки, предполагала прозрачность такого средства платежа. Для обеспечения безопасности данные о предыдущих операциях хранятся в зашифрованном виде, поэтому рядовой пользователь не может увидеть всю историю транзакций без использования специальных инструментов.

Такие технологии сканирования появились только недавно, но их применение зачастую ограничено: определенные сканы работают только с одним видом криптовалюты; иных программ просто нет в свободном доступе. Тем не менее, регуляторы и правоохранительные органы начали использовать эти инструменты для массовой проверки криптовалютных транзакций.

«Парадокс в том, что обычный владелец кошелька не может знать, какие деньги пришли на его счет. Даже если пользователь абсолютно уверен в отправителе перевода, он не может знать, где была конкретная криптовалюта 100 или даже 10 блоков назад. Но в нынешних условиях этот пользователь будет нести за это ответственность, а его кошелек получит специальную метку, как и вся валюта в нем, — рассказывает Максим Курбангалеев. — Это все равно, что получить в обычном банкомате купюру, расплатиться ей в супермаркете, а потом получить наказание, ведь окажется, что эта купюра участвовала в отмывании денег или наркоторговле. Мы понимаем, что в фиатном мире этот сценарий выглядит абсурдно, но в мире криптовалюты это происходит здесь и сейчас».

Аналогичная ситуация происходит и с компаниями. «Криптообменнику достаточно получить и пустить в оборот средства, которые впоследствии будут признаны нелегальными. И после того, как санкции будут наложены на обменник, пострадают и все клиенты, когда-либо пользовавшиеся его услугами, как недавно случилось с SUEX», — делится эксперт.

Как отметил Максим Курбангалеев, сложность не только в том, чтобы отследить «подозрительную» транзакцию, но и в том, что даже обнаружив, ее нельзя отменить:

«Были случаи, когда людей намеренно подставляли, отправляя им на кошелек помеченную криптовалюту. Пользователь не может отменить входящий перевод, и вот уже и его кошелек, и все его средства попадают под санкции. Конечно же, это неправильно. Такой подход разрушает рынок, ведь рано или поздно вся криптовалюта окажется подсанкционной. Сейчас именно то время, когда соответствующим органам нужно разрабатывать новые правила регулирования».

Максим Курбангалеев: «Как бизнесу избежать санкций?»

По мнению Максима Курбангалеева, компаниям, ведущим деятельность на криптовалютном рынке, в первую очередь необходимо проводить тщательную AML-проверку контрагентов (англ. «Anti-Money Laundering» — «противодействие отмыванию денег» — Прим.ред.). Эксперт поясняет: «В нынешних условиях речь не только о стандартных крипто-проверках с помощью, например, того же Chainalysis или Sum&Substance. Я считаю, что классические инструменты из фиатного мира тоже должны быть задействованы. К сожалению, это увеличит стоимость переводов из-за необходимости найма целого штата AML-офицеров, а ведь задача криптовалюты была как раз в снижении себестоимости. Но, увы, без этих мер есть большой риск попадания под санкции».

Разработка AML-политики — комплекса мер по борьбе с отмыванием денег — является важнейшим пунктом, который нужно выполнить еще на старте компании. При этом важно учитывать требования регулятора не только страны, где зарегистрирована компания, но и тех юрисдикций, где зарегистрированы контрагенты.

Максим Курбангалеев рекомендует выбирать для регистрации компании те страны, где криптовалюта полностью легализована:

«Ряд стран не просто разрешает, но даже лицензирует работу с криптовалютами, например, Великобритания, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Мальта. Получение лицензии уже будет означать, что требования регулятора соблюдены. Таким образом, критерии получения и сохранения этой лицензии должны обязательно присутствовать в AML-политике. По этой же причине я бы рекомендовал сотрудничать только с лицензированными биржами — это минимизирует риск включения в локальные санкционные списки отдельных стран».

Тщательную AML-проверку компании необходимо проводить на постоянной основе: проверять поступающие средства с помощью инструментов анализа блокчейна: Chainalysis (Чайналтсиз), Reactor (Реактор), Coinpath (Койнпэт), Elliptic (Элиптик) и другие, идентифицировать клиентов и проверять их присутствие в санкционных базах и списках.