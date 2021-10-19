Макулатура в деле. Как спасти природу от мусора и неплохо заработать на ненужной бумаге

Ежедневно в пункт приема предприятия « СибТара » привозят тонны старых архивов, газет, картона, типографского брака, печатных отходов и много другой макулатуры. Только в одной квартире могут скопиться десятки килограммов бумажного хлама, от которого можно избавиться с пользой для экологии и своего кошелька. Горы макулатуры прессуются и отправляются на переработку, чтобы превратиться в экологичную упаковку. О волшебстве преображения, заботе о природе и современных ноу-хау — в репортаже altapress.ru.

Превращение старого в новое

Человека встречают по одежке, а бренд — по упаковке. Сегодня в тренде — тара, изготовленная из вторсырья. Во-первых, она не вредит окружающей среде, во-вторых, ее можно переработать много раз.

Мы отправляемся в цеха по производству бугорчатой тары. Для ее изготовления применяются подготовленные тюки с макулатурой массой от 150 до 500 кг.

В дело идет использованный гофрокартон и его обрезки, газетная бумага, обычный картон, книжная и бумага для принтера.

Макулатуру сначала загружают на транспортер. Далее сырье отправляется в гидроразбиватель, где идет роспуск — проще говоря, бумажные отходы разбухают в воде до определенной концентрации. Позже полученную массу распределяют в специальные емкости и дополнительно разбавляют.

Чистая работа

Только после этого начинается изготовление упаковки — бугорчатой тары, куда клиенты компании «СибТара» будут фасовать яйца.

Производственные площадки все чистые и тоже соответствуют «зеленому» тренду. Готовую продукцию упаковывают в мешки, либо в транспортные пакеты. Укладчицы-упаковщицы предприятия делают это очень виртуозно!

На наших глазах одна из работниц проверяет партию тары и буквально несколькими движениями раздвигает, сдвигает стопку готовых контейнеров под яйцо как меха гармошки.

Продукция подвергается разбраковке и упаковке. Далее продукция отправляется на склад готовой продукции для отгрузки клиенту.

Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова.

Справка Экологичная упаковка под яйцо производства компании «СибТара» расходится моментально! И производители просят все больше, потому как товары в эко-упаковке пользуются все большим потребительским спросом, а, значит, расходится быстро. Поэтому производственные мощности компании растут. С начала этого года ведется строительство нового производственного цеха бугорчатой тары, параллельно ведется установка и наладка новейшего оборудования, на которое завод инвестировал порядка 40 млн рублей.

Замкнутый цикл производства

Пару слов расскажем о самом сборе макулатуры. В Барнауле единственный пункт предприятия, где готовы принять старую бумагу, находится по адресу: ул. Малахова, ½. Ежедневно здесь собирают более 15 тонн бумажного сырья в день.

Оксана Коваленко,

агент по закупу макулатуры компании «СибТара»:

— К нам привозят макулатуру как юридические, так и физические лица. Чаще всего клиенты привозят сами, но бывает, что пользуются нашей бесплатной услугой вывоза нашим автотранспортом. Водитель на месте взвешивает и сразу же рассчитается с клиентом. За один кг мы в среднем платим 10 рублей. Так что, на отходах можно еще и заработать.

Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова. Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова. Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова. Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова. Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова.

А вот для юридических лиц наш пункт приема макулатуры — это еще и надежный способ избавиться от устаревшей документации. Ведь по всем правилам архивы нужно только утилизировать.

Оксана Коваленко,

агент по закупу макулатуры компании «Сибтара»:

— Являясь прямыми переработчиками, мы предоставляем таким клиентам все сопроводительные документы: акт об уничтожении, фото и видеоматериалы утилизации макулатуры.

Не все годится для переработки

Требования к макулатуре небольшие и вполне объяснимые. Во-первых, она должна быть чистой и сухой. По ГОСТу влажность не может превышать 12%. В случае, если норматив превышен, то стоимость партии немного снизится. Во-вторых, в пункте приема не примут самоклеящуюся бумагу, чеки, обои и тетрапаки.

После того, как вторсырье отправится в цех, цикл изготовления экологичной упаковки замкнется.

Цех бугорчатой тары. Анна Зайкова.

Оксана Коваленко,

агент по закупу макулатуры компании «СибТара»:

— Благодаря такому производству, бумажного мусора среди нас становится гораздо меньше. Утилизация с последующим использованием — это ведь лучше, чем складировать на свалках или сжигать. А еще в наших с вами силах снизить экологическую нагрузку и сохранять леса!

ООО «Компания Сибтара»

Барнаул, пр-т Космонавтов, 6ж

Барнаул, ул. Малахова, ½

@sibtara, сибтара.рф