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Макулатура в деле. Как спасти природу от мусора и неплохо заработать на ненужной бумаге

Ежедневно в пункт приема предприятия «СибТара» привозят тонны старых архивов, газет, картона, типографского брака, печатных отходов и много другой макулатуры. Только в одной квартире могут скопиться десятки килограммов бумажного хлама, от которого можно избавиться с пользой для экологии и своего кошелька. Горы макулатуры прессуются и отправляются на переработку, чтобы превратиться в экологичную упаковку. О волшебстве преображения, заботе о природе и современных ноу-хау — в репортаже altapress.ru.

Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.

Превращение старого в новое

Человека встречают по одежке, а бренд — по упаковке. Сегодня в тренде — тара, изготовленная из вторсырья. Во-первых, она не вредит окружающей среде, во-вторых, ее можно переработать много раз.

Мы отправляемся в цеха по производству бугорчатой тары. Для ее изготовления применяются подготовленные тюки с макулатурой массой от 150 до 500 кг.

В дело идет использованный гофрокартон и его обрезки, газетная бумага, обычный картон, книжная и бумага для принтера.

Макулатуру сначала загружают на транспортер. Далее сырье отправляется в гидроразбиватель, где идет роспуск — проще говоря, бумажные отходы разбухают в воде до определенной концентрации. Позже полученную массу распределяют в специальные емкости и дополнительно разбавляют.

Чистая работа

Только после этого начинается изготовление упаковки — бугорчатой тары, куда клиенты компании «СибТара» будут фасовать яйца.

Производственные площадки все чистые и тоже соответствуют «зеленому» тренду. Готовую продукцию упаковывают в мешки, либо в транспортные пакеты. Укладчицы-упаковщицы предприятия делают это очень виртуозно!

На наших глазах одна из работниц проверяет партию тары и буквально несколькими движениями раздвигает, сдвигает стопку готовых контейнеров под яйцо как меха гармошки.

Продукция подвергается разбраковке и упаковке. Далее продукция отправляется на склад готовой продукции для отгрузки клиенту.

Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.

Справка

Экологичная упаковка под яйцо производства компании «СибТара» расходится моментально! И производители просят все больше, потому как товары в эко-упаковке пользуются все большим потребительским спросом, а, значит, расходится быстро. Поэтому производственные мощности компании растут. С начала этого года ведется строительство нового производственного цеха бугорчатой тары, параллельно ведется установка и наладка новейшего оборудования, на которое завод инвестировал порядка 40 млн рублей.

Замкнутый цикл производства

Пару слов расскажем о самом сборе макулатуры. В Барнауле единственный пункт предприятия, где готовы принять старую бумагу, находится по адресу: ул. Малахова, ½. Ежедневно здесь собирают более 15 тонн бумажного сырья в день.

Оксана Коваленко,
агент по закупу макулатуры компании «СибТара»:

— К нам привозят макулатуру как юридические, так и физические лица. Чаще всего клиенты привозят сами, но бывает, что пользуются нашей бесплатной услугой вывоза нашим автотранспортом. Водитель на месте взвешивает и сразу же рассчитается с клиентом. За один кг мы в среднем платим 10 рублей. Так что, на отходах можно еще и заработать.

Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.
Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.
Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.
Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.
Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.

А вот для юридических лиц наш пункт приема макулатуры — это еще и надежный способ избавиться от устаревшей документации. Ведь по всем правилам архивы нужно только утилизировать.

Оксана Коваленко,
агент по закупу макулатуры компании «Сибтара»:

— Являясь прямыми переработчиками, мы предоставляем таким клиентам все сопроводительные документы: акт об уничтожении, фото и видеоматериалы утилизации макулатуры.

Не все годится для переработки

Требования к макулатуре небольшие и вполне объяснимые. Во-первых, она должна быть чистой и сухой. По ГОСТу влажность не может превышать 12%. В случае, если норматив превышен, то стоимость партии немного снизится. Во-вторых, в пункте приема не примут самоклеящуюся бумагу, чеки, обои и тетрапаки.

После того, как вторсырье отправится в цех, цикл изготовления экологичной упаковки замкнется.

Цех бугорчатой тары.
Цех бугорчатой тары.
Анна Зайкова.

Оксана Коваленко,
агент по закупу макулатуры компании «СибТара»:

— Благодаря такому производству, бумажного мусора среди нас становится гораздо меньше. Утилизация с последующим использованием — это ведь лучше, чем складировать на свалках или сжигать. А еще в наших с вами силах снизить экологическую нагрузку и сохранять леса!


ООО «Компания Сибтара»

Барнаул, пр-т Космонавтов,
Барнаул, ул. Малахова, ½

@sibtara, сибтара.рф

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