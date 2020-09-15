Мамы республики Горный Алтай бесплатно научатся основам бизнеса и смогут побороться за грант в размере 100 тыс. рублей

21 сентября в Горно-Алтайске стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». Желающие пройти бесплатное бизнес-обучение могли подать заявки до 14 сентября. Чтобы успешно пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и подробно описать свой будущий бизнес-проект. Помимо бесплатного обучения все, чьи заявки будут отобраны, получат возможность побороться за денежный грант на реализацию своей идеи.

Возможность заняться собственным бизнесом рассматривают 67% женщин в России, при этом 88% считают, что у них отсутствуют стартовые финансовые возможности, а 82% - не могут начать свой бизнес из-за нехватки знаний.

Программа существует с 2013 года и в этом году пройдет более чем в 60 регионах России. С 2015 года программа «Мама-предприниматель» реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года — вместе с акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к совместному проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году программа «Мама-предприниматель» была включена Минэкономразвития России в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В республике Горный Алтай программа проходит при поддержке республиканского Министерства экономического развития и имущественных отношений, центра «Мой бизнес», республиканского бизнес-инкубатора и инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

5-дневный курс будет проходить в Горно-Алтайске с 21 по 25 сентября в ГБУ РА «Центр развития туризма и предпринимательства Республики Алтай» по адресу ул. Комсомольская 9 (здание центра «Мой бизнес»).

Наталья Ларионова,

статс-секретарь , заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП»:

Самореализация — это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. В программе «Мама-предприниматель» мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье — не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, даем возможность действовать и идти вперед!

Анна Сошинская,

президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее»:

Мы не просто мотивируем молодых инициативных женщин, программа «Мама-предприниматель» помогает развивать экономику нашей страны. Более половины российских женщин, которые не ведут предпринимательскую деятельность, хотели бы открыть собственное дело. Это огромный потенциал для экономики, и с каждым годом, в том числе и благодаря нашему проекту, все больше и больше женщин открывают свой бизнес.

Надия Черкасова,

заместитель президента-председателя правления банка «Открытие»:

Основные препятствия для начинающих предпринимателей при открытии своего бизнеса — нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа «Мама-предприниматель» помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела.

Мамы со всего Горного Алтая могли подать заявки на бесплатное обучение на сайте mama-predprinimatel.ru. В программе могут принять участие женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, которые только планируют открыть свое дело или занимаются предпринимательством не более года. Далее жюри отберет 35 лучших заявок, авторы которых будут приглашены на бизнес-обучение в Горно-Алтайск.

В течение пяти дней участницы пройдут весь путь молодого предпринимателя: от обучения основам до разработки и презентации собственного бизнес-плана. Эксперты курса обучат начинающих бизнесвумен необходимому минимуму: поиску ниши и разработке концепции продукта, основам маркетинга и продвижения, финансовым и юридическим нюансам ведения предпринимательской деятельности. В заключении курса каждая участница представит свой бизнес-план на конкурс — реализацию лучшей идеи профинансирует фонд Amway «В ответе за будущее», выделив победительнице грант в размере 100 000 рублей.