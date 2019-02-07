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Марафон выгодных заправок начался на АЗС «Газпромнефть»

Сеть АЗС «Газпромнефть» приглашает автомобилистов принять участие в «Марафоне выгодных заправок».

Марафон выгодных заправок на АЗС «Газпромнефть» начался!
Марафон выгодных заправок на АЗС «Газпромнефть» начался!
Сеть АЗС «Газпромнефть»

С 6 февраля по 5 апреля 2019 года при заправке любым бензином на АЗС «Газпромнефть» на сумму от 1000 рублей и выше участник программы лояльности «Нам по пути» получает до 1,5 дополнительных бонусов за каждый литр бензина сверх своих базовых начислений по программе. В дальнейшем акционными бонусами можно расплатиться за топливо, товары и услуги на АЗС. Один бонус равен одному рублю.

Акция «Марафон выгодных заправок» действует при покупке бензина на сумму от 1000 рублей и выше. При первой заправке на бонусный счет держателя карты «Нам по пути» перечисляется по 0,5 дополнительных бонуса за каждый литр бензина, при второй — 1 бонус за литр, при третьей — 1,5 бонуса за литр. Далее отсчет начинается сначала: за четвертую заправку вы получите 0,5 бонуса, за пятую — 1 бонус и так далее. С 6 февраля по 5 апреля 2019 года в акции можно принять участие любое количество раз.

Бонусы начисляются по предъявлению карты лояльности «Нам по пути» при оплате наличными или банковской картой на АЗС «Газпромнефть». Полученными в рамках акции дополнительными бонусами можно будет воспользоваться до 30 июня 2019 года включительно.

Марафон выгодных заправок на АЗС «Газпромнефть» начался!
Марафон выгодных заправок на АЗС «Газпромнефть» начался!
Сеть АЗС «Газпромнефть»

Организатор акции — ООО «Газпромнефть-Центр». Подробнее об организаторе, правилах акции, ограничениях, АЗС, не участвующих в акции, вы можете узнать на сайте www.gpnbonus.ru, в мобильном приложении «АЗС Газпромнефть», в официальных каналах сети АЗС в мессенджерах или по телефону Единого центра поддержки клиентов: 8−800−700−51−51.

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