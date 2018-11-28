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«Экспансия с Алтая». «Мария-Ра» стала самой большой сетью Новосибирска

Количество магазинов сети «Мария-Ра» впервые превысило в Новосибирске отметку в 200 торговых точек, пишет НГС и называет это «экспансией с Алтая».

Мария-Ра.
Мария-Ра.
Анна Зайкова

Продолжить рост алтайской сети позволили площадки, которые освободили конкуренты. По данным издания, в Новосибирске уже 201 магазин «Мария-Ра». Второе место по количеству продовольственных магазинов сейчас занимает сеть «Ярче!» (134), за ней следуют «Магнит» (110) и «Пятерочка» (101).

Все эти сети принадлежат не новосибирским компаниям. Самое большое количество торговых точек среди местных ритейлеров — у группы компаний «Холидей» (63 магазина). При этом «Холидей» продолжил в этом году закрывать магазины, и их количество сократилось в Новосибирске на 18%.

По итогам неполных 11 месяцев «Мария-Ра» оказалась в лидерах Новосибирска и по количеству открытых магазинов — сеть пополнилась более чем 50 новыми объектами.

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