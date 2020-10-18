«Мария-Ра» поделилась опытом внедрения касс самообслуживания

Алтайская торговая сеть «Мария-Ра» (соучредители — семья Ракшиных) будет и дальше расширять сеть касс самообслуживания. Сейчас они установлены лишь в 35 магазинах из 1185. «Мария-Ра» продолжает оставаться крупнейшим ритейлером Западной Сибири, но остро ощущает конкуренцию со стороны федеральных сетей.

Новые кассы самообслуживания в торговой сети "Марии-Ра" в ТЦ "Первомайский" в Барнауле.

Об этом рассказал Алексей Громоздин, руководитель отдела бизнес-анализа в сети магазинов «Мария-Ра», во время международного форума Online & Offline Retail.

По словам Громоздина, решение модернизировать кассовые зоны пришло после того, как было установлено, что 50% времени кассы стоят без дела. Поэтому было принято решение запустить пилотный проект по внедрению касс самообслуживания.

Для этого «Мария-Ра» остановила выбор на оборудовании компании Self-Service Technology (SST), которое было адаптировано под собственные нужды ритейлера.

Новые кассы самообслуживания в торговой сети «Марии-Ра». Altapress.ru

Работы по интеграции заняли около месяца, через две недели покупатели начали активно пользоваться устройствами.

По словам Алексея Громоздина, сейчас 50% безналичных платежей проводится через кассы самообслуживания. Отказ от консультантов и оплаты через новые кассы алкоголя и табачных изделий на этот показатель не повлиял.

Представитель «Мария-Ра» подчеркнул, что новые кассы не только помогли повысить пропускную способность и сократить время пребывания покупателей в магазине, но и обеспечили мощный маркетинговый эффект. Для сибирского ритейла появление таких касс самообслуживания стало событием, и в магазины «Мария-Ра» потянулись новые покупатели.

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Кроме того, в час-пик увеличилось количество мелких покупок: люди, которые раньше, увидев очередь на кассу, развернулись бы и ушли, теперь пользуются новой кассой.