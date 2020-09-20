«Мария-Ра» попыталась поспорить с Роспотребнадзором о профилактике коронавируса

Компания «Розница К-1», управляющая торговой сетью «Мария-Ра», попыталась в арбитражном суде Новосибирской области оспорить действия областного Роспотребнадзора. Спор касался тех требований, которые предъявляет ведомство к продовольственным магазинам в период распространения коронавирусной инфекции.

«Розница-1» попыталась в суде доказать, что требования эпидемиологов невыполнимы, пишет издание «Новая Сибирь».

Дело в том, что торговая сеть получила предписание областного Роспотребнадзора об устранении нарушений 16 апреля, тогда как сам документ, устанавливающий эти меры в регионе, появился лишь 21 апреля.

Меры эти достаточно хорошо известны сегодня: обязательное соблюдение персоналом в торговом зале масочного режима, дезинфекция поверхностей, наличие 15-дневного запаса масок и дезинфекционных средств в каждой торговой точке, контроль температуры тела каждого сотрудника, уборка всех помещений каждые 2 часа и т.д.

При этом в предписании ведомства остались незаполненными поля, фиксирующие факт его выдачи, фамилии должностных лиц и даже местонахождение магазинов.

Однако суд встал на сторону надзорного ведомства. По оценкам судьи, документ областного Роспотребнадзора не содержит неустранимых неясностей и не противоречит законодательству.

«Мария-Ра» принадлежит семейству предпринимателей Ракшиных и является на сегодня крупнейшей торговой сетью в Сибири. Ее сеть составляет 1183 магазина в шести регионах страны.