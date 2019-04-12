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«Мария-Ра» за 1,5 млрд рублей построит второй распределительный центр

Торговая сеть «Мария-Ра» выбирает площадку для строительства второго распределительного центра в Сибири. Компания рассматривает возможность организации транспортно-логистического комплекса площадью 25 тысяч квадратных метров, пишет «Коммерсантъ».

Мария-Ра.
Мария-Ра.
Анна Зайкова

Под распредцентр компания рассматривает площадки в Кемерово и Новосибирске. Выбор региона будет зависеть от предложенных властями условий для реализации проекта — выделения земельного участка, стоимости подвода коммуникаций и сетей.

Руководитель филиала «Марии-Ра» по Кемеровской области Кирилл Кнорр отметил, что одно из условий — расположение вблизи федеральных трасс. По его словам, необходимая площадь участка под распределительный центр — не менее 8 га. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Среднесуточный грузооборот ожидают на уровне 6 тысяч паллетомест, объем единовременного хранения — 16 тысяч паллетомест.

По данным altapress.ru, скорее всего, выбор будет сделан в пользу Кемерово. Не исключено, что строительство второго логистического центра связано с намерением «Марии-Ра» выйти на красноярский рынок.

Отметим, что сейчас крупнейший распределительный центр компании «Мария-Ра» работает в Новоалтайске. Его запустили в 2011 году. В компании пояснили, что на решение размещать центр именно здесь повлияли несколько факторов. Главным образом — близость к Барнаулу, всего 12 километров, а также к федеральным трассам и железной дороге. Цена проекта в целом составила 1,7 млрд рублей.

Сейчас это крупнейший логистический центр в Сибирском округе — 41,4 тыс. кв. метров. Ежедневно отсюда отгружают тысячи тонн продукции. По данным мэрии, товары отсюда получают около 800 торговых точек, половина из которых расположена за пределами края.

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