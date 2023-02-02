Маркетплейсы не могут брать деньги за возврат товаров с браком

Маркетплейсы не могут взимать деньги при возврате товара с браком. По закону, продавец должен принять его с недостатком и проверить качество.
«Также (должны) вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось», — уточняют в публикации.
Ранее в некоторых Telegram-каналах утверждали, что Wildberries списывает деньги за бракованный или ошибочно доставленный товар, поскольку якобы изменились правила работы ритейлера.
В пресс-службе маркетплейса ТАСС заявили, что информация не соответствует действительности.
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