2 февраля
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Потребитель

Маркетплейсы не могут брать деньги за возврат товаров с браком

Маркетплейсы не могут брать деньги за возврат некачественного товара, сообщают в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
Wildberries.ru

Маркетплейсы не могут взимать деньги при возврате товара с браком. По закону, продавец должен принять его с недостатком и проверить качество.

«Также (должны) вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось», — уточняют в публикации.

Ранее в некоторых Telegram-каналах утверждали, что Wildberries списывает деньги за бракованный или ошибочно доставленный товар, поскольку якобы изменились правила работы ритейлера.

В пресс-службе маркетплейса ТАСС заявили, что информация не соответствует действительности.

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