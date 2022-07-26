27 июля
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Потребитель

Маркировка молочной продукции. В ожидании очередного этапа

По распоряжению правительства РФ в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, входит молочная продукция. И вот, 1 сентября наступит очередной этап — для всех участников оборота молочной продукции (кроме сегмента HoReCa и фермеров) вводится объемно-артикульный учет, а также становится обязательной передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета. Разберемся подробнее.

Производство молока
Производство молока
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Данные кода

Маркировка — это идентификация каждой единицы товара с помощью специального знака. Внимательный потребитель уже давно заметил, что на упаковке молочной продукции появился небольшой двумерный штрих-код — это Data Matrix. Он был выбран благодаря большой емкости и высокой степени защиты. Этикетку с таким кодом не подделать и дважды продать товар на онлайн-кассе не выйдет. Код содержит следующую информацию: код товара из 14 символов, индивидуальный серийный номер товара из 13 символов, срок годности (шесть символов для товаров с долгим сроком хранения, 10 символов для продуктов со сроком хранения менее 40 дней), а также криптографическая защита.

Выпуском кодов, хранением и обработкой информации занимается Государственная информационная система мониторинга товаров «Честный Знак».

Оборудование для маркировки
Оборудование для маркировки
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Как это работает

Цепочка событий выглядит следующим образом. Производитель молока и молочной продукции (или импортер) получает усиленную квалификационную электронную подпись, подготавливает оборудование и программное обеспечение для работы, регистрируется в «Честном Знаке» и описывает товары в национальном каталоге. Затем он заказывает коды маркировки, оплачивает их и наносит на товар тремя способами: печатает этикетки с кодами маркировки в типографии, наносит код на упаковку при производстве или просто наклеивает на товар этикетки, распечатанные на подходящем принтере.

Далее производитель (или импортер) создает универсальный передаточный документ (УПД) с данными о маркировке, подготавливает соответствующие ветеринарные сопроводительные документы и через электронный документооборот направляет все оптовику. Для перевозчика выписываются бумажные накладные.

Покупатель, получив товар, сверяет поставку с УПД и, если все в порядке, подтверждает документы.

При продаже в розницу магазин сканирует код маркировки Data Matrix. Касса пробивает чек и отправляет информацию оператору фискальных данных о выбытии маркированного товара.
Цель достигнута. Власти видят оборот продукции и могут его контролировать, динамика цен ясна, контрафакту сложнее попасть к потребителю.

Оборудование для маркировки
Оборудование для маркировки
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Ответственность за нарушения

Для каждого субъекта рынка маркировка может стать настоящей головной болью. Плюс за производство, покупку, продажу, перевозку и хранение немаркированной продукции, а также за несоблюдение правил маркировки предусмотрены штрафные санкции:

  • 5 000 — 10 000 руб. — для должностных лиц;
  • 50 000 — 300 000 руб. — для ИП и ООО.

Физлица также могут быть оштрафованы за торговлю товаром без маркировки — от 2 000 до 4 000 рублей.

При продаже немаркированного товара на сумму, превышающую 1,5 млн руб., последует уголовное наказание.

За отсутствие наименования товара и кода маркировки в чеке применяются следующие штрафы:

  • 1 500 — 3 000 руб. — для должностных лиц;
  • 5 000 — 10 000 руб. — для ИП и ООО.
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Помощь рядом

К счастью, есть компании, помогающие разобраться в тонкостях новой системы. В Барнауле активно работает «Компания ПРОКС». Ее сотрудники способны помочь и производителю, и оптовику, и рознице на каждом этапе внедрения маркировки товаров, сэкономив время и деньги.

Благодаря огромному опыту работы, клиенту помогут оперативно получить усиленную квалификационную электронную подпись. Внедрят электронный документооборот, окажут содействие в регистрации в системе «Честный Знак» и прохождении остальных необходимых процедур.

Также здесь помогут выбрать, приобрести и настроить онлайн-кассу и 2D-сканер для работы с маркированным продуктом. Компания сотрудничает с лидерами российского рынка оборудования и ПО для автоматизации торговли — такими, как «АТОЛ» и «Эвотор», «СБИС», «1С» и др.

Компетентные менеджеры, регулярно проходящие сертификацию, экспертно ответят на любой вопрос и помогут найти оптимальное решение для компании. А, самое главное, здесь проводят обучение для сотрудников, чтобы работа клиента шла непрерывно и независимо.

— Мы помогаем описать товар в личном кабинете «Честного Знака», создать номенклатуру маркированного товара и показываем, как заказать коды маркировки с помощью акта выпуска в личном кабинете системы «СБИС». Сопровождаем и обучаем на всем пути, до отправки товара покупателю. Оптовикам важно научиться принимать электронные УПД от поставщика, проверять коды на валидность, грамотно работать с ЭДО. Для розницы важно научиться работать не только с документами, но и с техникой, чтобы каждая единица товара, приобретенная покупателем, была отсканирована, — отмечает менеджер отдела маркировки «Компании «ПРОКС» Светлана Сорокина.

На следующем этапе

С 1 декабря 2023 года к маркировке молочной продукции присоединяется сегмент HoReCa (рестораны, кафе, отели), госучреждения, фермеры и сельскохозяйственные производственные кооперативы. А с 1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота.

Офис на Взлетной, 65
Офис на Взлетной, 65
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»
Офис на Взлетной, 65
Офис на Взлетной, 65
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»
Офис на Взлетной, 65
Офис на Взлетной, 65
Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

«Компания «ПРОКС» теперь в двух частях города Взлетная, 65 в Индустриальном районе, Пролетарская, 90 в Центральном районе. Проконсультироваться по вопросам маркировки можно по телефону +7 (3852) 507−600 или оставить заявку на сайте маркировка22.рф

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