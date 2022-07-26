Маркировка молочной продукции. В ожидании очередного этапа

По распоряжению правительства РФ в перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке, входит молочная продукция. И вот, 1 сентября наступит очередной этап — для всех участников оборота молочной продукции (кроме сегмента HoReCa и фермеров) вводится объемно-артикульный учет, а также становится обязательной передача сведений о выводе продукции из оборота в виде объемно-сортового учета. Разберемся подробнее.

Данные кода

Маркировка — это идентификация каждой единицы товара с помощью специального знака. Внимательный потребитель уже давно заметил, что на упаковке молочной продукции появился небольшой двумерный штрих-код — это Data Matrix. Он был выбран благодаря большой емкости и высокой степени защиты. Этикетку с таким кодом не подделать и дважды продать товар на онлайн-кассе не выйдет. Код содержит следующую информацию: код товара из 14 символов, индивидуальный серийный номер товара из 13 символов, срок годности (шесть символов для товаров с долгим сроком хранения, 10 символов для продуктов со сроком хранения менее 40 дней), а также криптографическая защита.

Выпуском кодов, хранением и обработкой информации занимается Государственная информационная система мониторинга товаров «Честный Знак».

Оборудование для маркировки Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Как это работает

Цепочка событий выглядит следующим образом. Производитель молока и молочной продукции (или импортер) получает усиленную квалификационную электронную подпись, подготавливает оборудование и программное обеспечение для работы, регистрируется в «Честном Знаке» и описывает товары в национальном каталоге. Затем он заказывает коды маркировки, оплачивает их и наносит на товар тремя способами: печатает этикетки с кодами маркировки в типографии, наносит код на упаковку при производстве или просто наклеивает на товар этикетки, распечатанные на подходящем принтере.

Далее производитель (или импортер) создает универсальный передаточный документ (УПД) с данными о маркировке, подготавливает соответствующие ветеринарные сопроводительные документы и через электронный документооборот направляет все оптовику. Для перевозчика выписываются бумажные накладные.

Покупатель, получив товар, сверяет поставку с УПД и, если все в порядке, подтверждает документы.

При продаже в розницу магазин сканирует код маркировки Data Matrix. Касса пробивает чек и отправляет информацию оператору фискальных данных о выбытии маркированного товара.

Цель достигнута. Власти видят оборот продукции и могут его контролировать, динамика цен ясна, контрафакту сложнее попасть к потребителю.

Оборудование для маркировки Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Ответственность за нарушения

Для каждого субъекта рынка маркировка может стать настоящей головной болью. Плюс за производство, покупку, продажу, перевозку и хранение немаркированной продукции, а также за несоблюдение правил маркировки предусмотрены штрафные санкции:

5 000 — 10 000 руб. — для должностных лиц;

50 000 — 300 000 руб. — для ИП и ООО.

Физлица также могут быть оштрафованы за торговлю товаром без маркировки — от 2 000 до 4 000 рублей.

При продаже немаркированного товара на сумму, превышающую 1,5 млн руб., последует уголовное наказание.

За отсутствие наименования товара и кода маркировки в чеке применяются следующие штрафы:

1 500 — 3 000 руб. — для должностных лиц;

5 000 — 10 000 руб. — для ИП и ООО.

Фото предоставлено «Компания «ПРОКС»

Помощь рядом

К счастью, есть компании, помогающие разобраться в тонкостях новой системы. В Барнауле активно работает «Компания ПРОКС». Ее сотрудники способны помочь и производителю, и оптовику, и рознице на каждом этапе внедрения маркировки товаров, сэкономив время и деньги.

Благодаря огромному опыту работы, клиенту помогут оперативно получить усиленную квалификационную электронную подпись. Внедрят электронный документооборот, окажут содействие в регистрации в системе «Честный Знак» и прохождении остальных необходимых процедур.

Также здесь помогут выбрать, приобрести и настроить онлайн-кассу и 2D-сканер для работы с маркированным продуктом. Компания сотрудничает с лидерами российского рынка оборудования и ПО для автоматизации торговли — такими, как «АТОЛ» и «Эвотор», «СБИС», «1С» и др.

Компетентные менеджеры, регулярно проходящие сертификацию, экспертно ответят на любой вопрос и помогут найти оптимальное решение для компании. А, самое главное, здесь проводят обучение для сотрудников, чтобы работа клиента шла непрерывно и независимо.

— Мы помогаем описать товар в личном кабинете «Честного Знака», создать номенклатуру маркированного товара и показываем, как заказать коды маркировки с помощью акта выпуска в личном кабинете системы «СБИС». Сопровождаем и обучаем на всем пути, до отправки товара покупателю. Оптовикам важно научиться принимать электронные УПД от поставщика, проверять коды на валидность, грамотно работать с ЭДО. Для розницы важно научиться работать не только с документами, но и с техникой, чтобы каждая единица товара, приобретенная покупателем, была отсканирована, — отмечает менеджер отдела маркировки «Компании «ПРОКС» Светлана Сорокина.

На следующем этапе

С 1 декабря 2023 года к маркировке молочной продукции присоединяется сегмент HoReCa (рестораны, кафе, отели), госучреждения, фермеры и сельскохозяйственные производственные кооперативы. А с 1 июня 2025 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней, а также для всех участников оборота обязательна передача сведений о выводе продукции из оборота.

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«Компания «ПРОКС» теперь в двух частях города Взлетная, 65 в Индустриальном районе, Пролетарская, 90 в Центральном районе. Проконсультироваться по вопросам маркировки можно по телефону +7 (3852) 507−600 или оставить заявку на сайте маркировка22.рф