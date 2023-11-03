5 ноября
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Маршрут № 99. Как изменится движение общественного транспорта 4 ноября

4 ноября трамваи прекратят движение до ТРЦ "Пионер" в связи с демонтажем разворотного кольца. О временной альтернативе маршрутов №1 и №4 расскажет altapress.ru.

Трамваи.
Трамваи.
Анна Зайкова

Вместо трамвая — автобус

По городу запустят автобусный маршрут №99.

Общественный транспорт будет ходить от остановки «Площадь Спартака» по проспектам Красноармейскому, Строителей и Ленина до остановки «Новый рынок».

Время движения — с 6:00 до 21:00 с интервалом 9 минут.

Льготы

На маршруте также будут действовать все транспортные карты и льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров.

Пересадочный билет

Также здесь можно пользоваться пересадочным проездным билетом, как на троллейбусных и трамвайных маршрутах.

Пассажир сможет сделать одну бесплатную пересадку с трамвая или троллейбуса на автобус и наоборот.

Маршруты №5 и №7

Их схемы движения не изменятся. Расписание маршрутов будет прежним.

Когда запустят трамваи

Реконструкцию путепровода завершат 30 ноября.

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