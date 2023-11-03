Маршрут № 99. Как изменится движение общественного транспорта 4 ноября

Вместо трамвая — автобус
По городу запустят автобусный маршрут №99.
Общественный транспорт будет ходить от остановки «Площадь Спартака» по проспектам Красноармейскому, Строителей и Ленина до остановки «Новый рынок».
Время движения — с 6:00 до 21:00 с интервалом 9 минут.
Льготы
На маршруте также будут действовать все транспортные карты и льготный проезд для школьников, студентов и пенсионеров.
Пересадочный билет
Также здесь можно пользоваться пересадочным проездным билетом, как на троллейбусных и трамвайных маршрутах.
Пассажир сможет сделать одну бесплатную пересадку с трамвая или троллейбуса на автобус и наоборот.
Маршруты №5 и №7
Их схемы движения не изменятся. Расписание маршрутов будет прежним.
Когда запустят трамваи
Реконструкцию путепровода завершат 30 ноября.