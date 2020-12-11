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«Маруся» поможет: умная колонка уходит в алтайские семьи

С начала продаж жители Алтайского края приобрели пятьдесят умных колонок «Капсула» с голосовым помощником «Маруся». Акустическая система от Mail.ru Group (MRG) поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом» «Ростелекома» и имеет множество других функций*.

ПАО "Ростелеком"

В октябре и ноябре наибольший спрос на «Капсулу» зафиксирован в Барнауле, а также в городах Бийск, Новоалтайск, Славгород, Заринск и Камень-на-Оби. Жители края уже оценили звук премиум-качества и мощность в 30W, которого хватает для большого помещения. В колонку встроено шесть микрофонов, поэтому голосовой ассистент услышит команду даже из соседней комнаты. «Капсула» также интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте».

Пользователям услуг «Ростелекома» понравилось, что «Маруся» включает по запросу нужный канал видеосервиса Wink, регулирует звук, а также управляет комплексным решением «Умный дом». Кроме этого, умная колонка помогает в поиске информации, развлекает, беседуя на заданные темы, и мурлычет, когда ее гладят. Голосовой ассистент рассказывает интерактивные сказки, отвечает на детские вопросы, поет колыбельную на ночь или включает приятный шум для сна.

Сергей Лавренюк,
директор Алтайского филиала «Ростелекома»:

— Умная колонка с голосовым помощником «Маруся» станет хорошим новогодним подарком для любой семьи. Чтобы «Маруся» встретила Новый год в домашней обстановке, мы предлагаем клиентам «Ростелекома» рассрочку платежа, при которой забрать «Капсулу» можно сразу после оформления покупки.

Узнать обо всех возможностях умной колонки можно на сайте или по телефону 8−800−1000−800. Приобрести «Капсулу» — в офисах продаж «Ростелекома».

*Продукт стал результатом стратегического партнерства «Ростелекома» и MRG в развитии голосового управления цифровыми сервисами с использованием технологий искусственного интеллекта и интернета.

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