Вы хотя бы раз задумывались о том, как сделать свой рацион полезнее? От каких продуктов отказаться, или какие заменить? Возможно, стоит заменить основу!

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» — выбор многих спортсменов, нутрициологов и диетологов, а все благодаря его полезному составу и возможностям применения. Его можно использовать везде, где используется обычное масло, и даже в меньших количествах — но при этом с большей для здоровья пользой, благодаря правильному способу приготовления и натуральному составу, при котором человек быстрее насыщается, получает больше энергии и полезных веществ, витаминов и элементов.

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» является натуральным и полезным продуктом, содержащим в себе витамины А, Е, D, B3, Омега-3 и Омега-6. Такое масло томится свыше 6 часов и не содержит в себе лактозы и казеина, что делает его отличным выбором для перехода на здоровое питание или на различные диеты, являясь при этом идентичным сливочному или топленому маслу, на котором можно готовить все тоже самое: каши, салаты, бутерброды, выпечку и т.д.

Топленое масло GHEE ( ГХИ) «Зимаречье». Источник: компания «Рикон».

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Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» не содержит канцерогенов, и жарка на таком масле существенно уменьшает вред для здоровья. Кроме того, хоть масло и состоит почти полностью из натуральных жиров, оно не содержит «плохого» холестерина, нарушающего работу сосудов. Такое масло отлично подходит для людей с непереносимостью лактозы, ведь ее в составе нет

Топлёное масло GHEE (ГХИ) «Зимаречье» — новинка компании «Рикон» — производителя высококачественных сыров из Алтайского края. Мы работаем и развиваемся с 2001 года, производим мягкий сыр «Зимаревский», снековые сыры «ELLAZAN» и сливочное масло. У нас собственные поля и животноводство, а всю продукцию производим из натурального молока без искусственных добавок.

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