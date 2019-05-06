У каждого будет возможность написать письмо благодарности, обращенное к нашим дедушкам и бабушкам, к тем, кто защищал нашу Родину на фронте в период Великой Отечественной войны.

Письмо может быть адресовано неизвестному солдату, родственникам или просто тем, кто воевал на фронте или работал в тылу в военные годы. Это могут быть письма-благодарности людям, подарившим нам мирное небо над головой.

Организаторы акции поддержат любые ваши пожелания и инициативы в отношении написания письма. К тому же вы имеете уникальную возможность подготовит письмо заранее, написав его дома в кругу семьи за просмотром памятных фотографий.

К данной инициативе в особенности хочется привлечь внимание молодежи — школьников и студентов. Наше мирное время, в которое мы с вами живём заслуга людей, совершивших огромный подвиг, и важно это ценить!

В вашей семье кто-то воевал? Вам есть за что поблагодарить военных и ветеранов? Если это так, то вы обязательно должны посетить выставочную зону «Легенды жизни».

Акция пройдет 9 мая c 11.00 до 14.00 на площади Сахарова, в выставочной зоне компании «Легенда жизни» (на пересечении пр. Социалистический и ул. Димитрова).

Все письма будут переданы в «Российский Союз Ветеранов» (комитет Ветеранов Войны Ленинского района г. Барнаула), и размещены на новостных порталах Амик и Алтапресс, а также сайте Барнаульской водяной компании: 777−777.org.