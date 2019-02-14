Майма, Барнаул, Бийский район «лидируют» в списке должников «Алтайэнергосбыта»

Совокупный долг клиентов компании (физических лиц) в Алтайском крае и Республике Алтай перед АО «Алтайэнергосбыт» на 01 января 2019 года составил 174,52 млн рублей.

Абсолютным антилидером стало население Майминского района Республики Алтай, накопившее более 27 млн рублей, что составляет почти 41% от общей суммы задолженности за электроэнергию абонентов Республики Алтай.

На второй строчке расположились барнаульцы и жители пригорода с суммой в 15,46 млн рублей.

Замыкает тройку антирейтинга бытовые абоненты компании в Бийском районе Алтайского края с более чем 11 млн рублей долга.

Кроме того, в рейтинг неплательщиков вошли следующие города и районы Алтайского края и Республики Алтай:

Майминский район ( Республика Алтай) — 27 , 54 млн рублей; г. Барнаул ( Алтайский край) — 15 , 46 млн рублей; Бийский район ( Алтайский край) — 11 , 01 млн рублей; г. Горно-Алтайск ( Республика Алтай) — 10 , 56 млн рублей; Смоленский район ( Алтайский край) — 7 , 44 млн рублей; Павловский район ( Алтайский край) — 7 , 35 млн рублей; г. Бийск ( Алтайский край) — 7 , 17 млн рублей; Турочакский район ( Республика Алтай) — 6 , 75 млн рублей; Шебалинский район ( Республика Алтай) — 5 , 51 млн рублей; Кош-Агачский район ( Республика Алтай) — 4 , 35 млн рублей.

В целом, ситуация с долгами потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько улучшилась, но остаётся критической.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает об ответственности за неплатежи. Так, подача электроэнергии после однократного предупреждения (уведомления) потребителя-неплательщика может быть приостановлена. Кроме того, согласно действующему законодательству, в настоящее время рассмотрение обращений ресурсоснабжающих организаций в судебных инстанциях проходит в упрощённом, приказном порядке, когда судья принимает решение без приглашения неплательщика и в срок не более 5 дней. При этом в качестве мер принудительного взыскания применяется наложение ареста на имущество (автомобиль, мобильный телефон, гаджеты, электробытовая техника, ювелирные изделия и т.д.) и банковские счета должника, ограничение выезда за рубеж. Также «Алтайэнергосбыт» вправе передать данные о задолженности за электроэнергию в бюро кредитных историй, что может привести к затруднениям в получении кредита неплательщиками.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает потребителей, имеющих задолженность за потреблённую энергию, погасить её в полном объёме, во избежание штрафных санкций.