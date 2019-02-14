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Майма, Барнаул, Бийский район «лидируют» в списке должников «Алтайэнергосбыта»

Совокупный долг клиентов компании (физических лиц) в Алтайском крае и Республике Алтай перед АО «Алтайэнергосбыт» на 01 января 2019 года составил 174,52 млн рублей.

Электричество.
Электричество.
Открытые источники в интернете (СС0)

Абсолютным антилидером стало население Майминского района Республики Алтай, накопившее более 27 млн рублей, что составляет почти 41% от общей суммы задолженности за электроэнергию абонентов Республики Алтай.

На второй строчке расположились барнаульцы и жители пригорода с суммой в 15,46 млн рублей.

Замыкает тройку антирейтинга бытовые абоненты компании в Бийском районе Алтайского края с более чем 11 млн рублей долга.

Кроме того, в рейтинг неплательщиков вошли следующие города и районы Алтайского края и Республики Алтай:

  1. Майминский район (Республика Алтай) — 27, 54 млн рублей;
  2. г. Барнаул (Алтайский край) — 15, 46 млн рублей;
  3. Бийский район (Алтайский край) — 11, 01 млн рублей;
  4. г. Горно-Алтайск (Республика Алтай) — 10, 56 млн рублей;
  5. Смоленский район (Алтайский край) — 7, 44 млн рублей;
  6. Павловский район (Алтайский край) — 7, 35 млн рублей;
  7. г. Бийск (Алтайский край) — 7, 17 млн рублей;
  8. Турочакский район (Республика Алтай) — 6, 75 млн рублей;
  9. Шебалинский район (Республика Алтай) — 5, 51 млн рублей;
  10. Кош-Агачский район (Республика Алтай) — 4, 35 млн рублей.

В целом, ситуация с долгами потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько улучшилась, но остаётся критической.

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает об ответственности за неплатежи. Так, подача электроэнергии после однократного предупреждения (уведомления) потребителя-неплательщика может быть приостановлена. Кроме того, согласно действующему законодательству, в настоящее время рассмотрение обращений ресурсоснабжающих организаций в судебных инстанциях проходит в упрощённом, приказном порядке, когда судья принимает решение без приглашения неплательщика и в срок не более 5 дней. При этом в качестве мер принудительного взыскания применяется наложение ареста на имущество (автомобиль, мобильный телефон, гаджеты, электробытовая техника, ювелирные изделия и т.д.) и банковские счета должника, ограничение выезда за рубеж. Также «Алтайэнергосбыт» вправе передать данные о задолженности за электроэнергию в бюро кредитных историй, что может привести к затруднениям в получении кредита неплательщиками.

АО «Алтайэнергосбыт» призывает потребителей, имеющих задолженность за потреблённую энергию, погасить её в полном объёме, во избежание штрафных санкций.

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