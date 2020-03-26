Мебель, цветы на могилу и лакомства: чем живет «Китайский рынок» в Барнауле в условиях маскобесия

Торгово-производственный комплекс на пр. Космонавтов в народе называют «китайским рынком». В преддверии паники, которая вот-вот может охватить весь мир, мы выясняли, чем живет один из крупнейших барнаульских рынков. О том, правда ли, что это самое опасное место в Барнауле, — репортаж altapress.ru.

Спроса нет

Торгово-производственный комплекс Алтайского края — одна из крупнейших торговых площадок Барнаула. На рынке, который в народе называют «китайским», продают ветровки по 500 рублей, а футболки — по 100. Здесь можно купить мебель, цветы на могилу и полакомиться свежей выпечкой.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

В фантазиях СМИ и их благодарных читателей, которые весьма сильно истерзаны бесконечными новостями о коронавирусе, именно это место является «рассадником азиатской заразы». А как же: ведь рынок-то «китайский».

Признаться, мне было страшно выполнять это редакционное задание. Подцепить какую-нибудь заразу в юном возрасте — так себе перспектива. По пути к рынку решила отвлечься и послушать музыку. Первая песня в плейлисте оказалась «в тему» — «Коронаминус»…

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Приехали. Машин на парковке рынка практически нет. Между торговых рядов — скучающие продавцы. Покупателей ноль.

«Китайский рынок» — это несколько больших павильонов, в которых продают продукты, одежду, обувь, товары для дома. Меня, конечно, больше всего интересовал павильон с многообещающей вывеской «Китайский зал». «Вот уж где точно много представителей Поднебесной», — подумала я.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Первый удар — продавцы там преимущественно русские. Одна из них — Татьяна, владелица отдела одежды, рассказала, что покупателей нет совсем. Главная причина, конечно, пандемия коронавируса.

«Люди боятся выйти из дома не только на рынок, но и просто на улицу. Пока товар есть. Если он закончится, не знаю, что делать будем. Однозначно возникнут проблемы с доставкой», — объясняет она.

Журналисты виноваты

Пока я безобидно беседовала с Татьяной, не заметила, как нас окружили продавцы из других отделов. В спаде продаж они винили не новую инфекцию, а журналистов, которые «раздувают панику из ничего».

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Женщины считают, что коронавирус — это выдумка журналистов. Поэтому не носят маски.

«Мы не носим маски, потому что не можем их нигде купить. Да и зачем они? В Алтайском крае коронавируса нет. Администрация рынка не измеряет нам температуру. Что за глупость? Вам же в трамвае градусник не ставят», — с возмущением говорит мне продавец женской одежды.

Страсти постепенно накалялись. «Проблем с товаром нет. Я пессимист, могу рассказать только хорошее», — повысила голос она. «Это называется оптимизм», — робко сказала я.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

У девушки из другого отдела есть универсальное средство от всех болезней — самогон. «Надо принимать в себя. Ничем не заболеешь», — советует она. Попробовать, правда, не предложила.

Они боятся

Продавцов из Китая я все-таки нашла. Мужчина лет 55 старательно делал вид, что по-русски не понимает ни слова. «Новости! Ньюс! Коронавирус», — стараюсь объясниться с ним я.

В этот момент меня снова окружили продавцы из соседних отделов. «Не трогайте китайцев, они боятся. Я сейчас охрану позову», — пытается психологически воздействовать на меня одна из продавцов. Однако не похоже, что мужчина испугался, — он улыбается.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

На выходе из китайского зала встречаю покупательницу с полными пакетами вещей. «Коронавирус — это глупость. Я не собираюсь носить маску и прятаться дома», — объясняет женщина.

Другой покупатель, представившийся Тимуром, пришел на рынок, чтобы купить новые кроссовки. «Чего нам бояться. Если суждено умереть — умрем», — философски рассуждает парень.

Ванга сказала — жить будем

На улице я подошла к мужчинам, которые в торговых рядах продавали верхнюю одежду. «Мы с журналистами общаться не будем», — категорично заявили они.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

На этот случай у меня есть аргумент — маска с Человеком-пауком. Надеваю ее, говорю: «А пообщаться с супергероем, который пришел вас спасать, вы не откажетесь?» Хохочут. Контакт налажен.

Мужчины говорят, что коронавирус их совсем не пугает. «Это в Италии страшно, а у нас хорошо. Вы читали предсказание Ванги? Останется только Сибирь. Всех остальных смоет. Мы ничего не боимся — в баню ходим, водку пьем», — «успокаивает» меня один из продавцов.

Борьба с коронавирусом

Встреча с охранником на фоне моих выкрутасов оказалась неизбежной. Молодой человек в форме проявляет бдительность — приглашает прогуляться в администрацию рынка.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Заместитель генерального директора торгово-производственного комплекса Алтайского края Александр Казанцев говорит, что администрация рынка делает все возможное, чтобы обезопасить покупателей и сотрудников от коронавирусной инфекции.

Для этого руководство торгового комплекса разработало специальный приказ о мерах, которые необходимо провести, — все как рекомендует Роспотребнадзор и правительство Алтайского края. Ежедневно сотрудники администрации измеряют тепловизорами температуру продавцов, обрабатывают дверные ручки и поверхности специальными спиртосодержащими и дезинфицирующими средствами.

По словам Александра Казанцева, в ТПК работают 97 человек. Это сотрудники администрации, работники хозблоков. Всех обязали носить маски и обрабатывать руки антисептическими средствами. Продавцам, которых на рынке около двух тысяч, направили уведомление об обязательном соблюдении личной гигиены.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Александр Казанцев,

зам. генерального директора торгово-производственного комплекса Алтайского края:

Каждые два часа обрабатываем прилавки, входы и выходы дезинфицирующими средствами. Мы не можем измерять температуру всем продавцам ежедневно. Для работников административного здания и предпринимателей (которых 467 человек) закупили специальные маски. Делаем все, что в наших силах, — призываем людей соблюдать меры предосторожности. Через голосовые сообщения, как рекомендует Роспотребнадзор.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

После этих слов Александр Казанцев ушел. Вернулся с пульверизатором. Говорит: «Давайте руки». Я молча протягиваю ладони — Казанцев распыляет на них прозрачную субстанцию. На бутылке написано: «Жидкость для мытья стекол». «Неплохо», — подумала я. Позже узнала, что это было спиртосодержащее средство, которое переливают в пульверизаторы из больших емкостей.

Казанцев отмечает, что небольшой поток людей сейчас — это норма, потому что спрос в первые месяцы года снижается всегда. При этом товаров на рынке достаточно. «Все поступает к нам не из Китая, а с оптовых баз Новосибирска. Есть и товар из Турции. Если до Нового года вещи привозили напрямую из Китая, то сейчас все сведено к минимуму», — объясняет он.

Торгово-производственный комплекс Алтайского края. Дмитрий Лямзин

Начальник отдела маркетинга ТПК Елена Иванова подчеркивает, что дефицита нет. Проблема находится под контролем. Также она еще раз напоминает о безопасности, которой на рынке уделяют сверхповышенное внимание.

Елена Иванова,

начальник отдела маркенга ТПК:

Мы проверяем всех продавцов. Тех, у кого повышена температура, отстраняем от работы.

По большому счету, наш эксперимент по поиску коронавируса там, где есть прилагательное «китайский», показывает тот уровень бреда, в который скатилась страна. Кто-то уже заперся дома, кто-то здоровается локтями. Мы паникуем, потому что напуганы и боимся «китайского» рынка, хоть там практически нет подданных этого государства, а администрация соблюдает все рекомендации Роспотребнадзора.