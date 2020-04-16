Мечтаете об идеальной ванной комнате? А может выбираете отделочные материалы для кухни или прихожей?

Выбирать Kerama Marazzi можно устроившись в удобном кресле дома, ведь вся продукция представлена на нашем сайте.
Чтобы минимизировать риски для наших покупателей, сотрудников и клиентов мы вводим новый режим работы фирменных магазинов. Магазины KERAMA MARAZZI переходят в формат дистанционной работы до 30 апреля.
Kerama Marazzi представляет для вашего удобства новый дополнительный способ осуществления покупок — наш новый интернет-магазин.
На сайте вы можете оформить покупку и доставку онлайн, получить дизайн-проект вашего помещения. На нем представлены все коллекции сантехники и мебели для ванной комнаты.
А если у вас возникнут вопросы — мы всегда рады ответить на них и помочь определиться с выбором керамической плитки просто позвоните нашим специалистам в фирменный магазин Kerama Marazzi, и вас проконсультируют по всем вопросам и вместе со специалистом сможете подобрать подходящую серию керамической плитки и сантехники и создать дизайн-проект, не выходя из дома.
Наши специалисты разработают для вас дизайн-проект, где вы наглядно увидите, как будет выглядеть ваш интерьер, внесете корректировки (если это необходимо). Мы рассчитываем необходимое кол-во материала. Поможем подобрать затирку, необходимое количество клея. Распечатаем для вас развертку стен — это схема для вашего мастера по укладке. Оформим покупку, выдадим вам цветной вариант дизайн-проекта с развёрткой стен и схемой укладки, оформим доставку товара (если это необходимо) или можно забрать товар со склада. Просто сообщите нашим продавцам размеры вашего помещения: длину, ширину, высоту, размеры дверных проемов и выбирайте из более 3000 наименований!
Ура! Выбор сделан! Вы скоро станете обладателем идеального интерьера!
Также сейчас действуют выгодные предложения — скидки 15 и 20% на керамическую плитку и керамогранит и скидка 20% при покупке комплекта сантехника+ мебель.
Цена со скидкой — от 900 р. м2
Цена со скидкой — от 719 р. м2
Цена со скидкой — от 1520 р. м2
Цена со скидкой — от 2093 р. м2
Цена со скидкой — от 2364 р. м2
Цена со скидкой — от 662 р. м2
Цена со скидкой — от 816 р. м2
Цена со скидкой — от 2145 р. м2
Цена со скидкой — от 886 р. м2
Адрес: г. Барнаул, ул. Малахова, 94Б
Тел. 8 (3852) 27-10-97
Е-mail: malakhova94@kerama-marazzi.ru
Сайт: sib.kerama-marazzi.ru
Акция действует по 30 апреля 2020 г. Количество товара ограничено. Организатор акции: ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI. О сроках восстановления привычного режима работы мы сообщим дополнительно.