Мечтаете об идеальной ванной комнате? А может выбираете отделочные материалы для кухни или прихожей?

В Kerama Marazzi знают толк в красоте и практичности, ведь керамическая плитка и керамогранит — надежный, экологичный и эстетически привлекательный отделочный материал, который может решить любую задачу по отделке любого помещения — будь то уютный домашний интерьер или крупномасштабный объект.

Выбирать Kerama Marazzi можно устроившись в удобном кресле дома, ведь вся продукция представлена на нашем сайте.

Чтобы минимизировать риски для наших покупателей, сотрудников и клиентов мы вводим новый режим работы фирменных магазинов. Магазины KERAMA MARAZZI переходят в формат дистанционной работы до 30 апреля.

Kerama Marazzi представляет для вашего удобства новый дополнительный способ осуществления покупок — наш новый интернет-магазин.

На сайте вы можете оформить покупку и доставку онлайн, получить дизайн-проект вашего помещения. На нем представлены все коллекции сантехники и мебели для ванной комнаты.

А если у вас возникнут вопросы — мы всегда рады ответить на них и помочь определиться с выбором керамической плитки просто позвоните нашим специалистам в фирменный магазин Kerama Marazzi, и вас проконсультируют по всем вопросам и вместе со специалистом сможете подобрать подходящую серию керамической плитки и сантехники и создать дизайн-проект, не выходя из дома.

Наши специалисты разработают для вас дизайн-проект, где вы наглядно увидите, как будет выглядеть ваш интерьер, внесете корректировки (если это необходимо). Мы рассчитываем необходимое кол-во материала. Поможем подобрать затирку, необходимое количество клея. Распечатаем для вас развертку стен — это схема для вашего мастера по укладке. Оформим покупку, выдадим вам цветной вариант дизайн-проекта с развёрткой стен и схемой укладки, оформим доставку товара (если это необходимо) или можно забрать товар со склада. Просто сообщите нашим продавцам размеры вашего помещения: длину, ширину, высоту, размеры дверных проемов и выбирайте из более 3000 наименований!

Ура! Выбор сделан! Вы скоро станете обладателем идеального интерьера!

Также сейчас действуют выгодные предложения — скидки 15 и 20% на керамическую плитку и керамогранит и скидка 20% при покупке комплекта сантехника+ мебель.

Kerama Marazzi. Серия «Зимний сад».

Серия «Зимний сад» со скидкой -20% Цена со скидкой — от 900 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Ауленсия».

Серия «Ауленсия» со скидкой -15% Цена со скидкой — от 719 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Марсо».

Серия «Марсо» со скидкой -15% Цена со скидкой — от 1520 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Монфорте».

Серия «Монфорте» со скидкой -15% Цена со скидкой — от 2093 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Прадо».

Серия «Прадо» со скидкой -15% Цена со скидкой — от 2364 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Багатель».

Серия «Багатель» со скидкой -20% Цена со скидкой — от 662 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Каподимонте».

Серия «Каподимонте» со скидкой -20% Цена со скидкой — от 816 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Котто».

Серия «Котто» со скидкой -20% Цена со скидкой — от 2145 р. м2

Kerama Marazzi. Серия «Формиелло».

Серия «Формиелло» со скидкой -20% Цена со скидкой — от 886 р. м2

Акция действует по 30 апреля 2020 г. Количество товара ограничено. Организатор акции: ООО «СИБИРЬ-КЕРАМА». Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, скидках, сроках, месте и порядке получения призов узнавайте у продавцов магазинов KERAMA MARAZZI. О сроках восстановления привычного режима работы мы сообщим дополнительно.