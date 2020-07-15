«Мечты сбываются»: в России повысят цены на газ

«При работе с регулирующими органами, отработан вопрос индексации цен на газ», — цитирует Андреева «Финмаркет».
В апреле ФАС уже собиралась увеличить стоимость газа «Газпрома» на 3%, но позже предложила правительству отложить процедуру до следующего года. Тогда предложение принято не было. Теперь цены все равно проиндексируют, но с опозданием.
Аналогичная ситуация была в 2018 году. Тогда стоимость газа подняли не 1 июля, а 21 августа, пишет ura.ru.
Также рассматривается возможность индексации тарифов на транспорт. По этому вопросу решение пока не получено, сообщил эксперт.
«Мечты сбываются» — слоган «Газпрома».