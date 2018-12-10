Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Потребитель
191

Медведев распорядился не продавать боярышник дешевле водки

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже минимальной установленной для алкогольных товаров. «Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений», — прокомментировал свое решение премьер-министр.

Настойка боярышника.
Настойка боярышника.
Михаил Хаустов

Новый документ, по мнению законодателей, лишает торговлю такими товарами экономической целесообразности, пишет РИА Новости. Постановление также запрещает продажу непищевых настоек в кафе и ресторанах. «Надеюсь, это поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями», — заключил председатель правительства.

На проблему свободной продажи настойки боярышника обратили внимание в конце 2016 года после массового отравления людей в Иркутской области. Жертвами «фунфыриков» стали 62 человека.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость