Медведев распорядился не продавать боярышник дешевле водки

Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже минимальной установленной для алкогольных товаров. «Мы помним, сколько с этим было проблем связано, какое количество отравлений», — прокомментировал свое решение премьер-министр.