Медведев распорядился не продавать боярышник дешевле водки

Новый документ, по мнению законодателей, лишает торговлю такими товарами экономической целесообразности, пишет РИА Новости. Постановление также запрещает продажу непищевых настоек в кафе и ресторанах. «Надеюсь, это поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями», — заключил председатель правительства.
На проблему свободной продажи настойки боярышника обратили внимание в конце 2016 года после массового отравления людей в Иркутской области. Жертвами «фунфыриков» стали 62 человека.