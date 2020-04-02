Появление нового спортивного направления на собственной платформе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуации временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.

Андрей Кушнарев,

генеральный директор «МегаЛабс»:

Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов — не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для все.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками. Фото предоставлено компанией МегаФон.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью бесплатного на сегодняшний день семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

На сегодняшний день первое место по популярности у пользователей платформы «МегаФон Образование» занял курс «Основы Excel» — 58% сибирских пользователей выбрали его. В пятерку лидеров вошли также программы «Искусство выступления в стиле Ted», «Личные финансы», «Стресс-менеджмент» и «Тайм-менеджмент».

Как показывает аналитика, 28,7% пользователей образовательной платфомы проживают в Сибири, среди их рекордсменами стали жители Красноярска, завоевав сердца 24% пользователей. Второе место забрала республика Тыва — 19%. Жители Алтая тоже стремятся к знаниям: третье место и 18%. Больше других хотят получать новые знания те, кто не так давно окончил вуз — люди 25−34 лет, таких среди студентов МегаФон Образования 40%. На втором месте — возрастная категория 35−44 года, их 26%, на третьем — 45−54 года (12%). Мужчин, интересующихся онлайн-обучением в Сибири, больше, чем женщин — 56% против 44%.