МегаФон и Автодор будут сотрудничать при обеспечении дорог телеком-инфраструктурой

Автодор обеспечит размещение антенно-мачтовых сооружений, организует подъезды к ним, произведет подключение электроэнергии к объектам связи, а МегаФон сможет разместить на них базовые станции. Компании будут сотрудничать при строительстве ЦКАД в Московской области, скоростной трассы М-12 Москва — Казань с продлением до Екатеринбурга и других автомагистралей.

МегаФон и ГК «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве. Источник: ПАО «МегаФон»

«В конце 2020 года совместно с компанией „Автодор“ мы завершили проект по созданию телеком-инфраструктуры на скоростной автодороге М-11 „Нева“, проходящей между Москвой и Санкт-Петербургом. В дополнение к существующей инфраструктуре связи МегаФоном было построено вдоль трассы М-11 97 базовых станций, которые обеспечили 2G и 4G покрытие на всем протяжении пути. Отличное качество связи и уверенный доступ в интернет важны как для автомобилистов, так и для их пассажиров. Развитие сотрудничества между МегаФоном и Автодором сделает передвижение по дорогам России более комфортным и безопасным», — говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

МегаФон и ГК «Автодор» подписали соглашение о сотрудничестве. Источник: ПАО «МегаФон»