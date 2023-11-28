МегаФон начал продавать аксессуары для телефонов и ноутбуков под собственным брендом

МегаФон начинает продажу 12 категорий товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Оператор выходит на новый для себя рынок аксессуаров в период его активного развития.

МегаФон начинает продажу товаров для мобильной электроники под собственным брендом Stellarway. Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.