«МегаФон» обновил линейку тарифов «Включайся!» и ввел 20% кешбэк на оплату услуг связи

С 11 марта «МегаФон» запустил обновленную линейку тарифов «Включайся!», в которой предусмотрен кешбэк на оплату услуг связи 20%. Его можно потратить в интернет-магазине оператора или его салонах, а также приобрести дополнительные сервисы — «МегаФон.ТВ», «МегаФон.Музыка» и другие.

В линейке тарифов «Включайся!» осталось только три тарифа, один из которых конструктор — то есть состоит из нескольких вариантов пакетов услуг, которые абонент может настроить самостоятельно. Для «МегаФона» тариф-конструктор — это нововведение, раньше такого предложения у оператора не было.

В тарифе «Включайся! Выбирай» в Алтайском крае доступно по четыре пакета минут и интернета — они находятся в диапазоне от 400 до 900 минут и от 5 до 37 Гб. Абоненту также доступна опция с безлимитным интернетом и видеоконтент в «МегаФон.ТВ»

Два других тарифных плана подходят для людей с большим потреблением услуг связи. «Включайся! Смотри» содержит подписку на популярный сервис «МегаФон.ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке. В него также входит безлимитный интернет и 1,5 тыс. минут.

Тариф «Включайся!Премиум» — это безлимитный интернет и SMS, 4 тыс. минут и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», «МегаФон ТВ», а также индивидуальное клиентское обслуживание.

На всех тарифах новой линейки «Включайся!» действует кешбэк — на специальный счет абонента возвращается 20% суммы, внесенной за услуги связи, в том числе в международном роуминге.

Информация о количестве накопленных денег есть в личном кабинете абонента. Их можно потратить на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинки и сериалы в «МегаФон ТВ», книги и журналы, треки в «МегаФон Музыка». А также на полную или частичную оплату покупки любых гаджетов и аксессуаров в салонах «МегаФона».

Владимир Вольфсон,

коммерческий директор «МегаФона»:

По данным ВЦИОМ, кешбэк — наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. «МегаФон» впервые на рынке представляет настоящий кешбэк для всех — мы добавили услугу прямо в тариф абонента. Кешбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы — это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь.

Линейка тарифов «Включайся!» от «МегаФона» создана на основе аналитики больших данных — то есть исследования моделей потребления реальных пользователей (информация обезличена). Сейчас этими тарифами пользуется почти 20 млн человек в России. По словам Вольфсона, линейка стала бестселлером.

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