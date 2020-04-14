«МегаФон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам.

«МегаФон» запустил для своих абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Оставаясь дома, можно не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах и пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик.

Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, — мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех подключивших опцию тарифицироваться не будет.

Фото предоставлено ПАО «МегаФон»

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Абоненты получают безлимитный доступ к мессенджерам WhatsAppVibereMotionFacebook Messenger«ТамТам», SnapchatSkypeсервисам электронной почты Gmail«Яндекс.Почта», «Почта Mail.ru».

Бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, «Яндекс.Еда», «Сбермаркет», делать покупки на сайтах «Аптека.ру», «Все аптеки», «Здравсити», а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, доступен безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс. Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Кроме того, абоненты «МегаФона» получают безлимитный доступ к ресурсам «МегаФон ТВ» и сервисам «МегаФон Книги» и «МегаФон Пресса». Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно.

Подключить опцию можно в приложении «МегаФона» или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.