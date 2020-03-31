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«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование»

«МегаФон» начал производство собственного контента для маркетплейса «МегаФон Образование». Размещенный на ресурсе курс по 5G стал первым онлайн-курсом по этой теме на русском языке. В текущей ситуации, когда многие вынуждены оставаться дома, «МегаФон» открыл бесплатный доступ ко всем курсам платформы на месяц.

«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование».
«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование».
ПАО «МегаФон»

Платформа «МегаФон Образование» предлагает курсы по четырем направлениям: IT, менеджмент, маркетинг и финансы. На сервисе, запущенном в сентябре 2019 года, выложено 68 партнерских и собственных курсов.

Собственные онлайн-курсы «МегаФон Образование» аккумулируют компетенции бизнес-тренеров корпоративного университета «МегаФона» «МегаАкадемии» и сотрудников компании. Первый авторский курс посвящен созданию и разработке электронных учебных материалов. Вторым стал специализированный курс по 5G. В нем собрана и структурирована вся ключевая информация о стандарте связи пятого поколения, возможностях, которые он дает для развития высоких технологий и изменения целых отраслей экономики.

В ближайшее время планируется запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам, Robot Framework для автоматизации тестирования и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов, школьникам старших классов.

«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование».
«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование».
ПАО «МегаФон»

Андрей Кушнарев,
генеральный директор «МегаЛабс»:

Мы стремимся делиться своей экспертизой лидера цифрового рынка и выходим с собственными курсами на маркетплейс «МегаФон Образование». Сейчас в пятерку наиболее популярных курсов входят программы по основам Excel, искусству выступления в стиле Ted, личным финансам и тайм-менеджменту. В ближайшее время планируется запуск курсов по личной эффективности, управленческим навыкам, переговорным техникам и другим темам, интересным молодым специалистам, студентам профильных вузов и школьникам старших классов.

Как показывает наша аналитика, мужчин, интересующихся онлайн-обучением, больше, чем женщин, — 57% против 43%. При этом больше других стремятся получать новые знания те, кто не так давно окончил вуз, — люди 25−34 лет, таких среди студентов «МегаФон Образования» 40%. На втором месте возрастная категория 35−44 лет, но и абоненты от 45 до 54 лет также находят полезные курсы для себя — таких студентов на платформе 12%.

Любой курс на маркетплейсе «МегаФон Образование» можно пройти за несколько дней или занимаясь в своем ритме — ограничений по времени прохождения нет. Длительность урока составляет 5−15 минут — удобно смотреть со смартфона. Абсолютными лидерами на обучающей платформе стали владельцы смартфонов Apple — их оказалось 35%. Второе и третье места с большим отставанием у обладателей Xiaomi (5,13%) и Samsung (3,83%).

Стоимость курсов начинается от 20 рублей в день. При этом абоненты «МегаФона» могут оплачивать курсы со счета, привязанного к номеру телефона, по дням или раз в месяц. Успешное прохождение курса по основам баз данных и выполнение тестового задания дает возможность пройти стажировку в «МегаФоне». Вскоре она появится и у ряда других курсов.

«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование».
«МегаФон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «МегаФон Образование».
ПАО «МегаФон»

Попасть на стажировку в «МегаФон» можно также, приняв участие в образовательном спецпроекте для студентов «Старт». Определиться с курсом для предстоящего обучения участники могут с помощью квиза. Обучение проходит через чат-бота во «ВКонтакте» или Telegram. Задания появляются каждую неделю, бот высылает новый урок в одном из форматов: статья, видео, подкаст или интерактивные карточки. Если участник не успел пройти урок или выполнить задание, его можно отложить, бот напомнит о нем. За прохождение уроков, а также за приглашенных друзей участники получают баллы и поднимаются в рейтинге. У участников, набравших необходимое количество баллов, есть возможность пройти стажировку в «МегаФоне», принять участие в бизнес-завтраке с топ-менеджментом компании, получить консультацию HR-ментора или современные цифровые гаджеты.

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