МегаФон поможет многодетным семьям в Барнауле

Многодетные семьи начали получать sms-сообщения о возможностях государственной программой «Льготная ипотека под 6%" от имени Министерства социальной защиты Алтайского края. Такое решение министерству предложила компания «МегаФон», которая отправила тысячи сообщений абонентам разных операторов с помощью своей услуги «МегаФон.Таргет».

Наталья Оськина,

министр социальной защиты Алтайского края:

Сегодня важно, чтобы каждая семья, в которой после 1 января 2018 года, родился второй ребенок, знала, что она при улучшении своих жилищных условий может воспользоваться ипотекой под 6%. И благодаря компании «МегаФон» мы можем проинформировать с помощью смс-сообщений еще большее количество граждан, у которых родился второй ребенок об этой возможности.

Дмитрий Сидоренко,

директор алтайского МегаФона:

Как многодетный отец я понимаю важность не только государственной поддержки, но и оперативного информирования о различных программмах, которые вводят власти. Наши решения для бизнеса, а именно «МегаФон.Таргет», помогают не только достигать бизнес-целей компаний, но и эффективны в социальной сфере. В короткие сроки мы обработали сложный запрос Министерства. И уже сегодня начнем рассылку.

Напомним, что с 2018 года действует программа «Семейная ипотека». Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке — 6%. С 2019 года льготная ставка действует до конца срока действия кредитного договора. В текущем году 316 семей уже воспользовались данной программой для улучшения жилищных условий.

Справка

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE), показав скорость в 979 Мбит/с. Летом 2019 года МегаФон провел первый в России международный видеозвонок в 5G, и установил рекорд скорости в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона, по данным Роскомнадзора, самая большая сеть базовых станций связи в стране: 241 265 станций, из них более 100 451 станций в стандарте LTE. К концу 2 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 77,6 млн абонентов.