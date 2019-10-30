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МегаФон поможет многодетным семьям в Барнауле

Министерство социальной защиты Алтайского края и оператор цифровых возможностей «МегаФон» начали информирование многодетных семей о льготной ипотеке под 6%* в рамках государственной программы.

Семья.
Семья.
СС0

Многодетные семьи начали получать sms-сообщения о возможностях государственной программой «Льготная ипотека под 6%" от имени Министерства социальной защиты Алтайского края. Такое решение министерству предложила компания «МегаФон», которая отправила тысячи сообщений абонентам разных операторов с помощью своей услуги «МегаФон.Таргет».

Наталья Оськина,
министр социальной защиты Алтайского края:

Сегодня важно, чтобы каждая семья, в которой после 1 января 2018 года, родился второй ребенок, знала, что она при улучшении своих жилищных условий может воспользоваться ипотекой под 6%. И благодаря компании «МегаФон» мы можем проинформировать с помощью смс-сообщений еще большее количество граждан, у которых родился второй ребенок об этой возможности.

Дмитрий Сидоренко,
директор алтайского МегаФона:

Как многодетный отец я понимаю важность не только государственной поддержки, но и оперативного информирования о различных программмах, которые вводят власти. Наши решения для бизнеса, а именно «МегаФон.Таргет», помогают не только достигать бизнес-целей компаний, но и эффективны в социальной сфере. В короткие сроки мы обработали сложный запрос Министерства. И уже сегодня начнем рассылку.

Напомним, что с 2018 года действует программа «Семейная ипотека». Участники этой программы могут взять ипотеку или рефинансировать уже имеющийся кредит по льготной ставке — 6%. С 2019 года льготная ставка действует до конца срока действия кредитного договора. В текущем году 316 семей уже воспользовались данной программой для улучшения жилищных условий.

Справка

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам интернет на самых высоких скоростях. Мы трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Еще в 2012 году МегаФон первым в России запустил сеть стандарта 4G LTE, а с февраля 2014 года ввел в эксплуатацию первую в мире коммерческую сеть LTE-Advanced, увеличив скорость передачи данных до 300 Мбит/с. В 2017 году компания одной из первых в мире запустила в коммерческую эксплуатацию гигабитную сеть LTE (Gigabit LTE), показав скорость в 979 Мбит/с. Летом 2019 года МегаФон провел первый в России международный видеозвонок в 5G, и установил рекорд скорости в 1,6Гб/с на обычном коммерческом смартфоне. Сегодня у МегаФона, по данным Роскомнадзора, самая большая сеть базовых станций связи в стране: 241 265 станций, из них более 100 451 станций в стандарте LTE. К концу 2 квартала 2019 г. компания обслуживала интересы более 77,6 млн абонентов.

*6% - годовая процентная ставка по кредиту ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» при приобретении готового/строящегося жилья на первичном рынке у юридических лиц (далее — «Программа кредитования»). Предложение действует для граждан РФ, у которых родился 2-ой или 3-й ребенок в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), имеющий гражданство РФ. Процентная ставка 6% действует в течение 3-х лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 2-го ребенка или в течение 5-ти лет с даты выдачи кредита в связи с рождением 3-го ребенка при обязательном оформлении страхования жизни и здоровья заемщика и страхования объекта недвижимости. При отказе заемщика от возобновления действия/расторжении договора страхования жизни годовая % ставка по кредиту будет увеличена, но не более чем до максимально допустимого в рамках Программы кредитования размера % ставки: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. После окончания 3-х или 5-ти летнего периода % ставка устанавливается согласно договору в размере, не превышающем значения ключевой ставки ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. (с 07.02.2018 г. по период до даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ — 9,5% годовых). Начиная с даты ближайшего изменения ключевой ставки ЦБ РФ, годовая % ставка будет составлять: ключевая ставка ЦБ РФ на дату выдачи кредита + 2 п.п. Мин. сумма кредита — 300 тыс. руб., макс. сумма кредита — 3 млн. руб. на объекты в регионах. Валюта кредита — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% стоимости объекта. Срок кредита — от 12 до 360 мес. вкл. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности заемщика и предоставленного обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Доп. расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, при необходимости нотариальное заверение документов и расходы на совершение расчетов по сделке. Программа кредитования действует в период с 07.02.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.). Условия действительны на 07.02.2018 г. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.

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