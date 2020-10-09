«МегаФон» посчитал, сколько туристов приехало на Алтай летом 2020 года

Летом 2020 года Республику Алтай посетило на 6% меньше туристов, чем годом ранее. Причиной снижения турпотока стала пандемия коронавируса. Тем не менее регион по-прежнему остался «местом силы» для жителей Новосибирской области.

Такие данные представил оператор «МегаФон», который с помощью инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего турсезона.

Галия Сайфутдинова,

директор Сибирского филиала компании «МегаФон»:

— Летом этого года за пределы Новосибирской области выехало 62 тысячи абонентов «МегаФона», которые во время своих поездок в общей сложности загрузили более 1 петабайта мобильного интернета и проговорили 27 миллионов минут. В топ-5 самых популярных направлений наших пользователей вошли преимущественно соседние регионы: Алтай, Кузбасс, Томская область и Красноярский край, а также Москва. При этом с большим отрывом лидирует Алтай, на который пришлось 30% передачи данных и 43% голосового трафика.

Где еще снизился турпоток

Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%. Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе, — Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург — в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов.



Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%.

Где турпоток сохранился и вырос

Востребованными для отдыха и поездок россиян остались республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

В условиях закрытия границ жители России освоили нетипичные направления для отдыха — Чукотку, Камчатку, Магадан, республики Ингушетию и Карелию. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

Почти в два раза выросло число отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Особенности путешествий в пандемию

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель — 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями — трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты «МегаФона» также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Страны-лидеры по числу русских туристов

Несмотря на то что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов ожидаемо оказалась Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах — 12 дней.