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«МегаФон» посчитал, сколько туристов приехало на Алтай летом 2020 года

Летом 2020 года Республику Алтай посетило на 6% меньше туристов, чем годом ранее. Причиной снижения турпотока стала пандемия коронавируса. Тем не менее регион по-прежнему остался «местом силы» для жителей Новосибирской области.

«МегаФон» посчитал, сколько туристов приехало на Алтай летом 2020 года
«МегаФон» посчитал, сколько туристов приехало на Алтай летом 2020 года

Такие данные представил оператор «МегаФон», который с помощью инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего турсезона.

Галия Сайфутдинова,
директор Сибирского филиала компании «МегаФон»:

— Летом этого года за пределы Новосибирской области выехало 62 тысячи абонентов «МегаФона», которые во время своих поездок в общей сложности загрузили более 1 петабайта мобильного интернета и проговорили 27 миллионов минут. В топ-5 самых популярных направлений наших пользователей вошли преимущественно соседние регионы: Алтай, Кузбасс, Томская область и Красноярский край, а также Москва. При этом с большим отрывом лидирует Алтай, на который пришлось 30% передачи данных и 43% голосового трафика.

Где еще снизился турпоток

Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%. Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе, — Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург — в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов.

Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей — общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%.

Где турпоток сохранился и вырос

Востребованными для отдыха и поездок россиян остались республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

В условиях закрытия границ жители России освоили нетипичные направления для отдыха — Чукотку, Камчатку, Магадан, республики Ингушетию и Карелию. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

Почти в два раза выросло число отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Особенности путешествий в пандемию

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель — 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями — трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.

Отпускные гигабайты абоненты «МегаФона» также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Страны-лидеры по числу русских туристов

Несмотря на то что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов ожидаемо оказалась Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах — 12 дней.

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