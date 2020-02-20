«МегаФон» повысил скорость сети для абонентов Сибири и Дальнего Востока.

«МегаФон» завершил очередной этап модернизации магистральной сети. В результате чего значительно снизилась задержка прохождения трафика до Москвы и Санкт-Петербурга для абонентов Сибирского и Дальневосточного филиалов компании.

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«МегаФон» завершил работы по проекту развития магистральной сети. В ходе проведения комплексных работ были модернизированы магистральные маршрутизаторы в Новосибирскезапущены когерентные DWDM-системы на направлениях Санкт-Петербург — Новосибирск и Москва — Новосибирска также увеличена общая пропускная способность магистральной сети.

В результате на маршруте Новосибирск — Москва удалось снизить задержку для абонентского трафика на 11 миллисекунд, а на направлении Новосибирск — Санкт-Петербург — на 16 миллисекунд. За счет этого на сети «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке увеличилась скорость загрузки контента, снизилось время отклика на запросы, выросла максимальная пропускная способность клиентских сессий.

Петр Солодовник,

технический директор территории Дальний Восток и Сибирь:

«МегаФон» начал активное развитие своей магистральной сети в 2008 году. С тех пор трафик передачи данных вырос в сотни раз, поэтому транспортная сеть постоянно модернизируется. Важно, что проведение всех работ мы смогли организовать без перерывов сервиса, а результаты модернизации для абонентов «МегаФона» весьма ощутимы: время отклика ресурсов, размещенных на серверах Москвы и Санкт-Петербурга, сократилось, а видеоролики из Сети стали запускаться гораздо быстрее. В настоящее время по качественному параметру VST (Video Start Time) «МегаФон» занимает лидирующую позицию среди мобильных операторов России.

Основной задачей данного этапа модернизации было сделать магистральные линии максимально прямыми и обеспечить прохождение трафика по кратчайшему маршруту с использованием современных технологий когерентной передачи данных. Для этого отдельные участки основных линий, построенные десять и более лет назад с использованием другой топологии сети, максимально спрямили, а ВОЛС, ведущие в районные центры, стали ответвлениями от магистрали — это позволило снизить задержки на 15−25%.

Следующий этап проекта модернизации магистральной ВОЛС от Новосибирска до Владивостока начнется уже в 2020 году. Работы позволят повысить скорость передачи данных, надежность сети и минимизировать задержки не только для абонентов «МегаФона» в восточной части Сибири и на Дальнем Востоке, но также для жителей Китая, поскольку транспортная сеть «МегаФон» обеспечивает связью клиентов China Telecom на маршруте Франкфурт — Пекин.

Справка

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G более чем из 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

*DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) — это современная технология передачи большого числа каналов по одному волокну.

*VST (Video Start Time) — время от момента, когда зритель намеревался воспроизвести видео, нажимая кнопку начала проигрывания, до отображения первого кадра, когда видео начинает воспроизводиться.