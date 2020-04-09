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«МегаФон» представил обновленный сервис для учета земельных участков

«МегаФон» запустил обновленное решение «Цифровой двойник города». Теперь в сервис включена синхронизация данных с государственным кадастром недвижимости. Это позволит муниципалитетам и региональным властям точнее вести учет использования муниципальных земель.

Недвижимость.
Недвижимость.
Алексей Середин

«Цифровой двойник города» разработан специально для повышения эффективности работы муниципальных и региональных властей. Сервис позволяет анализировать состояние систем жизнеобеспечения города на 3D-карте благодаря подключаемым слоям данных — информации о загруженности дорог, расположении тепло- и водомагистралей, состоянии кровельного покрытия жилого фонда и других данных. Всего система содержит более 10 настраиваемых слоев.

К новым возможностям «цифрового двойника» теперь относится модуль учета земельных участков. После первичной аэрофотосъемки территории сервис объединит полученные данные с информацией государственного кадастра. В результате на карте можно будет найти земельные участки, статус и границы которых необходимо дополнительно проверить. Такая информация поможет оптимизировать время работ кадастровых инженеров.

Наталья Талдыкина,
директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона»:

Отсутствие точных сведений в едином государственном реестре недвижимости часто приводит к спорам между землепользователями. Имея на руках предварительные данные от «Цифрового двойника города», местные власти могут точнее и быстрее вести кадастровые работы и вносить обновленные данные в реестр недвижимости. Если раньше для первичного выявления незаконно используемых земель требовались месяцы и усилия большого количества специалистов, то благодаря воздушной съемке и машинному зрению теперь на это уйдет всего несколько недель.

Развертывание «цифрового двойника» с учетом аэрофотосъемки в городе с населением около 1 миллиона жителей займет приблизительно 30 дней. Города, уже развивающие и эксплуатирующие собственные ГИС-системы и платформы «умного города», могут объединить их с решением «МегаФона» с помощью задокументированного API.

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