МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.
Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое. В Алтайском крае за последний год число компаний, которые пользуются «Виртуальной АТС» МегаФона, увеличилось на 40%, а в Сибири в целом — на 34%.
Павел Захаров,
директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона:
Эффективная работа с клиентами — один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами.