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МегаФон представляет мобильное приложение для управления виртуальной АТС

МегаФон первым из телеком-операторов выпустил мобильное приложение для управления сервисом «Виртуальная АТС». Программа доступна в Play Market и App Store. Теперь с экрана смартфона можно смотреть статистику звонков от клиентов, менять настройки распределения вызовов, анализировать эффективность работы колл-центра.

Облачная АТС.
Облачная АТС.
фото из свободных источников.

Услуга «Виртуальная АТС» разработана специально для малого и среднего бизнеса, исходя из тех задач, которые часто стоят перед руководителями компаний: автоматизировать обработку звонков клиентам, быть всегда на связи, повысить уровень лояльности, предоставляя качественную обратную связь.

Сервис позволяет вести запись разговоров, отслеживать статистику принятых и непринятых звонков, настраивать уведомления о пропущенных вызовах через SMS, E-mail или Telegram, установить персональное голосовое приветствие и многое другое. В Алтайском крае за последний год число компаний, которые пользуются «Виртуальной АТС» МегаФона, увеличилось на 40%, а в Сибири в целом — на 34%.

Павел Захаров,
директор по маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона:

Эффективная работа с клиентами — один из ключевых факторов развития бизнеса. «Виртуальная АТС» от МегаФона позволяет решить эту задачу, оптимизируя входящие вызовы так, чтобы ни один из клиентских звонков не остался без ответа. С новым приложением для Android и iOS работать с корпоративной телефонией стало еще удобнее — теперь пульт управления «Виртуальной АТС» всегда находится с вами.

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