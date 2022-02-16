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МегаФон разработал тариф для детей

МегаФон запустил специальный тариф для детей «МегаФон Kids». Условия учитывают потребности детской аудитории и помогают родителям оградить ребенка от чрезмерного использования интернета и нежелательного контента в сети.

МегаФон разработал тариф для детей.
МегаФон разработал тариф для детей.
Источник: компания МегаФон.

«При разработке тарифа мы проанализировали пользовательский опыт нескольких сот тысяч абонентов в возрасте до 12 лет и их родителей. Большинство детей получают первую сим-карту в 7−8 лет, причём в 40% случаев вместе со смартфоном и уже используют мобильный интернет. Мы понимаем, что это важный сегмент абонентов, которым необходимо не только предложить особые условия, но и максимально защитить от угроз, существующих в сети», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В тариф «МегаФон Kids» включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает около 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00 — родители могут быть уверены, что дети не проводят в сети слишком много времени.

Основной целью покупки первой сим-карты детям родители называют звонки. В тарифе МегаФон Kids голосовые вызовы в сети МегаФона бесплатны, также включен пакет из 100 минут на номера других операторов.

В стоимость тарифа включено 10 Гб ежемесячного мобильного трафика, при этом популярные мессенджеры, в том числе звонки в них, безлимитны и бесплатны даже при отрицательном балансе.

Пользователям тарифа доступен бесплатный детский контент в МегаФон ТВ — 14 детских телеканалов и библиотека из 450 фильмов, мультфильмов и сериалов («Фиксики», «Смешарики», «Три кота» и множество других). Просмотр контента не расходует трафик.

Родители могут контролировать состояние мобильного счёта ребенка, пополнять баланс и докупать дополнительные опции и пакеты. Для этого нужно создать семейную группу в мобильном приложении МегаФона в разделе «Моя семья».

«МегаФон Kids» можно подключить во всех салонах оператора или заказать сим-карту в интернет-магазине. Кроме того, на МегаФон Kids можно перейти с любого другого тарифа МегаФона или другого оператора, используя бесплатную услугу переноса номера.

В сентябре 2021 года МегаФон вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал Хартию «Цифровая этика детства». «МегаФон Kids» — одна из инициатив компании, направленная на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей.

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