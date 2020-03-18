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«МегаФон» увеличил лимиты звонков в европейском роуминге

«МегаФон» временно увеличивает количество бесплатных минут, доступных абонентам с подключенной услугой роуминга.

Смартфон.
Смартфон.
СС0.

В связи с сокращением воздушного сообщения между Россией и европейскими странами потребность в звонках для тех, кто сейчас находится в Европе, существенно возросла.

В такой ситуации особенно важно быть на связи со своими близкими и иметь возможность совершать звонки для решения вопроса о возвращении домой, в том числе обращаться на горячие линии официальных служб и в контактные центры авиакомпаний и туроператоров.

С 17 марта 2020 года объем голосовых вызовов в рамках пакета «Роуминг, гудбай!» увеличивается в три раза — с 60 до 180 минут в день. Также абонентам доступен 1 Гб интернета. Новые условия будут действовать до 31 марта 2020 года.

Справка

«МегаФон» — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G более чем из 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

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