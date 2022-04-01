1 апреля
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Потребитель

МегаФон увеличивает объем облачной инфраструктуры для бизнеса и госсектора в семь раз

Дефицит вычислительных мощностей может возникнуть у провайдеров облачных решений, считает руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений МегаФона Алексей Извеков. Спрос на облачные услуги на российском рынке вырос в 10 раз. Вдобавок появились сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров. Как МегаФон решил возникшие вопросы — в материале altapress.ru.

Спрос на облачные услуги на российском рынке вырос в 10 раз.
Спрос на облачные услуги на российском рынке вырос в 10 раз.
Фото предоставлено пресс-службой компании "МегаФон"

Дополнительные серверы позволят МегаФону в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы «МегаФон Облако», предназначенной для оказания услуг по аренде вычислительных мощностей корпоративным клиентам.

Компания обеспечивает бесшовную миграцию данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов. Это позволяет клиентам минимизировать риски, связанные с сохранностью данных.

«Мы понимаем сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес и сохраняем цены на виртуальные ресурсы без изменений», — поясняет Алексей Извеков.

Платформа «МегаФон Облако» была запущена в марте 2020 года и работает на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Центры соответствуют стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability, аттестованы по требованиям информационной безопасности к государственным информационным системам и в соответствии с ФЗ-152 о персональных данных. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.

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