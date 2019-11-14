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МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

МегаФон запускает поддержку нового поколения устройств «Интернета вещей» NB-IoT Cat-NB2 в 59 регионах России.

Технология NB-IoT Cat-NB2.
Технология NB-IoT Cat-NB2.
Фото: архив компании "Мегафон".

Технология NB-IoT Cat-NB2 обеспечивает скорость передачи данных до 130 Кбит/с, что в 5 раз быстрее действующего поколения «Интернета вещей». Главные преимущества NB-IoT — большой радиус действия одной базовой станции, длительное время автономной работы устройств и высокая проникающая способность сигнала, что позволяет датчикам и приборам уверенно работать в зданиях со сложной внутренней конструкцией и в подвальных помещениях.

Фредерик Ваносчуйзе,
директор по техническим инновациям и инфраструктуре МегаФона:

Теперь наш «Интернет вещей» в 5 раз быстрее по сравнению с тем, что может показать сеть текущего поколения. К тому же технология отличается еще и высочайшей энергоэффективностью — вы подключаете к датчику расхода воды в квартире обычную батарейку, и устройство будет само передавать показания по мобильной сети в течение 6−8 лет.

Совместно с производителем чипов MediaTek специалисты МегаФона провели тестирование коммерческих устройств NB2. Использование в них функционала Dual HARQ обеспечило скорость передачи данных порядка 130 Кбит/с, что в ряде случаев позволит предприятиям промышленности, энергетики, ЖКХ сократить расходы на инфраструктуру и вместо нескольких датчиков использовать одно передающее устройство.

Технология NB-IoT Cat-NB2.
Технология NB-IoT Cat-NB2.
Фото: архив компании «Мегафон».

По данным исследовательского агентства AC&M Consulting на начало 3 квартала 2019 года МегаФон обслуживает более 8 млн различных IoT-устройств и по этому показателю занимает первое место в России с долей рынка 43%. С начала года количество SIM-карт оператора, задействованных в «умных» датчиках, выросло на 1 млн единиц. Дополнительный спрос на услуги IoT в дальнейшем обеспечит сфера ЖКХ — с 1 июля 2020 года все новые многоквартирные и частные дома рекомендуется оснащать автоматизированными счетчиками электроэнергии.

Среди IoT-решений МегаФона особое место занимают социально значимые проекты. На территории Красноярского края и Республики Хакасия оператор обеспечивает работу мобильных кардиографов в машинах «скорой помощи». В Тюмени и Нижневартовске IoT МегаФона используется в работе «умных» светофоров, а в Сыктывкаре более 6 тыс. SIM-карт оператора помогают управлять уличным освещением. На горных разрезах Кузбасса и Челябинска SIM-карты МегаФона обеспечивают мониторинг перемещения БелАЗов, топливных заправщиков и вспомогательной техники. В 2019 году датчики NB-IoT являются основой системы мониторинга ТЭЦ-1 в Йошкар-Оле.

О других проектах МегаФона в области «Интернета вещей» можно узнать из видеоролика.

Справка

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

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