«МегаФон» в 3 раза расширил географию продаж SIM-карт рядом с домом

«МегаФон» в Алтайском крае в три раза расширил список мест несетевой розницы, где жители региона могут приобрести SIM-карту с функцией самостоятельной регистрации. Такой сервис актуален в период самоизоляции и позволяет уменьшить количество возможных контактов с другими людьми.

Фото из архива Мегафон