«МегаФон» в 3 раза расширил географию продаж SIM-карт рядом с домом

Продажи в магазинах у дома реализованы в 130 населенных пунктах региона, в том числе в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Камне-на-Оби, Заринске, Новоалтайске, Алейске, Баево, Зональном, Благовещенке. К крупным розничным сетям, где и ранее можно было приобрести SIM-карту с саморегистрацией, «МегаФон» добавил еще более 500 небольших торговых точек и магазинов.
Приобретение SIM-карты такого формата не требует паспорта. Активировать покупку можно в удобное время через приложение «Личный кабинет» «МегаФона». После внесения необходимых личных данных и верификации фото в паспорте электронный договор будет подписан автоматически. Также для регистрации можно воспользоваться доступом к порталу «Госуслуги», если у владельца есть подтвержденная учетная запись. При активации договора доступен для подключения любой из действующих тарифов оператора.
Дмитрий Сидоренко,
директор Алтайского отделения «МегаФона»:
— Новый формат продажи SIM-карт особенно актуален в условиях самоизоляции — нашим будущим абонентам не нужно посещать крупные торговые центры или специально приезжать в салон связи. Договор можно подписать дома в электронном виде, просто сделав селфи с паспортом. К началу осени продажи SIM-карт «МегаФона», которые можно активировать самостоятельно, показали уже трехкратный рост в Барнауле и Алтайском крае.
SIM-карты «МегаФона» с саморегистрацией также можно приобрести в интернет-магазине оператора и на других торговых онлайн-площадках.
«МегаФон» — национальный российский оператор цифровых возможностей, признанный лидер в предоставлении услуг мобильной передачи данных. Четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.