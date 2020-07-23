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«МегаФон» запускает решение для дистанционного мониторинга здоровья

«МегаФон» запускает решение на базе платформы интернета вещей, которое позволит государственным и частным медицинским учреждениям предложить пациентам новую услугу мониторинга состояния здоровья.

Медицина. Здоровье.
Медицина. Здоровье.
СС0

Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине: выросла потребность в удаленных консультациях. «МегаФон» разработал решение, которое позволит контролировать здоровье без посещения клиники и вовремя обратиться к врачу в случае ухудшения состояния.


Медицинские приборы, оснащенные сим-картами, после проведения измерений показателей здоровья, например артериального давления, уровня сахара в крови, автоматически передают данные в «Облако» «МегаФона», где они агрегируются в обезличенном виде на платформе интернета медицинских вещей. Персональные данные, при предоставлении доступа к ним пациентом, видит только врач в интерфейсе решения. Там же отображаются целевые и текущие показатели пациента, фамилии других лечащих врачей. При необходимости здесь же можно записать пациента на прием к специалисту.


Павел Захаров,
директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона»:

Сервис удаленного мониторинга будет востребован у пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа «МегаФона» позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям пациента. На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать ему скорую. Если пациент забудет провести измерения, сервис пришлет ему СМС-сообщение с напоминанием


Первым на рынок выведено решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Решение предполагает различные сценарии: короткий, рассчитанный на один-три месяца, который позволяет назначать и контролировать лечение, корректировать дозировку препаратов, или долгосрочный — для тех пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.


Развитие цифровых сервисов «МегаФона» в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика». Платформа «МегаФона» рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать данные удаленно, и может выступать единым универсальным интерфейсом для различных медицинских информационных систем. Решение «МегаФона» создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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